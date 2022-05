Nuevo escándalo en la Udlap, ahora por presunto despido masivo de trabajadores

La Universidad de las Américas Puebla (Udlap), vuelve al escándalo, ahora con el presunto despido masivo de trabajadores, lo cual ha generado opiniones entre estudiantes, egresados, académicos y padres de familia, quienes han señalado que la institución no atraviesa su mejor momento, pues no ha recuperado su matrícula que disminuyó por el cierre de sus instalaciones durante el conflicto legal y la contingencia sanitaria.

La denuncia fue realizada por el movimiento estudiantil “YoSoyUdlap”, agrupación que solicitó, a través de las redes sociales, una explicación sobre lo que está sucediendo en la institución, pues se difundió el despido de más de 30 profesores y también de trabajadores de diversas áreas.

El comité estudiantil también demandó transparencia, comunicación clara y la rendición de cuentas ante el despido de profesores y personal de la universidad ubicada en San Andrés Cholula, esto pese a que, durante la pandemia y el conflicto legal, mantuvieron su trabajo y su respaldo a la actual rectora de la institución, Cecilia Anaya Berríos.

[ ¿Cómo ahorrar al máximo en Hot Sale? ]

“No toleraremos el despido injustificado de profesores y condenamos la incertidumbre que su falta de comunicación crea en la comunidad universitaria. Además de la dignidad y derechos de nuestrxs profesorxs, como estudiantes nos preocupa el efecto que estos despidos puedan tener en la calidad educativa y el desarrollo académico. No se lucho durante 8 meses para recibir opacidades y omisiones por parte de la administración”, señalaron en Twitter.

Un usuario de dicha red, comentó en las publicaciones que también se han dado supuestos “despidos masivos” de trabajadores administrativos, aunque no quiso mencionar cuáles y cuántos, pero detalló que cada viernes han llamado a compañeros para notificarles del despido.

“Y no sólo los profesores, ustedes no lo saben y nosotros no podemos decir nada. El despido es masivo de personal administrativo. Profesores serán 30, trabajadores han sido despedidos por cientos. A mi equipo nos quitaron la mitad de mis compañeros y ahora trabajamos el doble...

— Usuario de Twitter