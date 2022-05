Criptomonedas prometen transparencia y van por mercado de remesas

Las criptomonedas como Bitcoin han beneficiado a empresas financieras, de arte y fundaciones. En Puebla, el sector de las remesas ha estado en la mira de algunos, ya que las comisiones por el envío de dinero de Estados Unidos a México se reducen al ser fijas, sin importar la cantidad que se mande.

“Para mí Bitcoin abrió una puerta a la transparencia, eso permite que le dé valor, decir ‘esto es lo que tengo y puedo transaccionar de manera transparente ante miles de personas’ (…) cuando hablamos de la tecnología y no del activo, ya no especulas”, dijo en entrevista con Publimetro, Carlos Cortés Zaynos, fundador de Corvex y egresado de actuaria en la BUAP.

Todo inició un día de septiembre de 2013 cuando él y otro amigo de la universidad se pusieron a investigar cómo el Bitcoin pasó de valer uno a 100 dólares.

¿Cuándo alguien quiere comprar una criptomoneda dónde la consiguen?

— Actualmente se pueden adquirir de diversas formas, la más común es a través de una casa de cambio en donde ingresas tus pesos y lo cambias por criptomonedas, a eso se le llama exchange y el ejemplo más claro en México es Bitso, que permite el intercambio de activos virtuales con tu moneda nacional.

La otra es minar, es el proceso en el que adquieres las criptomonedas a través de una computadora trabajando, resolviendo transacciones y por validarla se le da una recompensa, una criptomoneda o un pedazo de esta.

Otra, que es la menos común, es adquirirlas de persona a persona. Se necesita que las dos personas lleguen a un acuerdo para enviar una cantidad X que equivale dos mil pesos en Bitcoin directo a tu wallet, esa fue la forma en la que yo adquirí por primera vez un Bitcoin, contacté a un tipo en Monterrey, me dijo ‘sí te lo vendo’, me explicó, me envió su número de cuenta, deposité como 10 mil pesos, y me lo mandó.

El Bitcoin no es algo físico, es una moneda digital, solo existe en la blockchain, en la red, entonces solo confíe en que me enviara, y sí, a los 45 minutos lo recibí.

Bitcoin se creo para eso, para la confianza entre personas y transacciones, poder ser transparentes, la forma en como yo lo hice no fue la mejor, ni la más segura, pero la realidad es que en ese año no encontrabas otra manera, no existía Bitso.

Empresa de criptomonedas Además de Bitcoin existe más de 15 mil criptomonedas con proyectos diferentes. Foto: Ilse Contreras

¿Qué es el blockchain en los recursos digitales?

— El problema con el dinero viene que las personas no sabían dónde estaba su dinero, meten 100 pesos en el banco y el banco dice que tengo 100, pero yo no sé si el banco los tiene, si los prestó, si los tiene en deuda. Lo que hace la blockchain es hacer esos procesos transparentes, es decir, si yo tengo 100 y te mando 100, tú y miles de personas en diferentes partes del mundo observan que los estas recibiendo y qué vas hacer con ellos.

¿Qué sectores en Puebla están más interesados por las monedas virtuales?

— Cualquier empresa que tenga que ver con transacciones, quieran ahorrar en comisiones y hacer procesos más rápidos; por ejemplo, en las remesas, el dinero de Estados Unidos que se envía a México tienen mucha comisión, esas se reducen si lo haces por blockchain. Ese es un sector que se vería muy beneficiado, pero actualmente son pocas las que lo hacemos.

En las transacciones internacionales te piden montos mínimos y las comisiones van proporcional de acuerdo a la cantidad que quieren enviar, no es lo mismo querer mandar 100 mil dólares y que te cobren el 1% a mandar otra cantidad y que la comisión siempre sea la misma o menor en Bitcoin.

Puedes utilizar otras criptomonedas que te dicen ‘yo no me voy a tardar 15 minutos, te lo hago en menos de un minuto y la comisión te cuesta 14 pesos’, otras dicen, ‘yo te lo hago más barato, te cuesta 16 centavos y además te ofrezco servicio de memoria en nube’, esa es la evolución de blockchain, nosotros solo escuchamos Bitcoin, pero eso solo es la punta del iceberg.

Respecto al blockchain, el sector es más amplio, toda empresa o actividades que usen servidores para optimización de recursos o lineas de producción, igual en cuestiones de seguridad y arte.

Africam Safari implementó sus propios NFT´s (token no fungible, por sus siglas en inglés) a finales del 2021, ellos no vieron hacia el arte, sino la tecnología para la fundación, si compras ayudas al parque, con la donación ellos te dan beneficios, descuentos, entradas, y hacen transparente sus procesos.

¿Por qué invertir en criptomonedas?

— México pareciera que no pero es punta de lanza en cuestión de tecnología financiera, entonces se está luchando por la regulación; pero, ¿por qué invertir?, porque todos los países van para allá, Estados Unidos ya piensa sacar una moneda virtual que sustituya al dólar, la Selección Mexicana, su nuevo patrocinador es Bitso y los boletos ya se podrán pagar con criptomonedas.

Las universidades están empezando a utilizar blockchain para evitar falsificaciones de los certificados, entonces cuando te gradúas ya no solo te dan el título físico, está resguardado en la red, el beneficio es que si alguien quiere falsificar buscan el número y no hay manera de modificarlo.

¿Por qué los gobiernos se resisten o quieren prohibir las criptomonedas?

— Si un país tiene su propia moneda digital con esa moneda vas a poder pagar recursos y servicios, tal vez impuestos, pero al principio dicen que no porque hablamos de un tema de transparencia, y todas las personas pueden ver a dónde se destinan los recursos y eso les da miedo.

El blockchain también se puede utilizar para las votaciones, puedes votar en tu casa en el anonimato, no pueden votar dos veces, el voto lo puedes contar en vivo, nada de recuentos, votos perdidos.

Entonces lo que están haciendo los gobiernos es encontrar un punto intermedio, ‘yo no voy a ocupar tu criptomoneda que es totalmente transparente, pero puedo ocupar una propia que va a ser medio transparente’.

No es el ideal, pero es el comienzo de todo camino, así funcionó con Paypal, Amazon, pero esto se atrasa por la ignorancia de las personas.

“Lo que me a mi me hizo creer en blockchain y quedarme con esto desde hace ocho años no fue que Bitcoin cada vez valiera más, sino que vi que esta tecnología tiene algo, yo no lo se hacer porque no soy programador pero sé que esto va a evolucionar y va tener más valor, esa es la diferencia entre quien decide invertir y solo ver los números” — Carlos Cortés

Autoridades mantienen oposición

La moneda digital en México aún no está autorizada y aunque el país busca mayor inclusión financiera aún no recomienda su uso pues se debe cumplir con criterios como poder usarse como un método de pago, unidad de cuenta y depósito de valor.

Sobre esto, el Banco de México (Banxico) está trabajando y ha puesto una nueva fecha para que la moneda virtual del país se encuentre operando dentro de tres años, es decir, a partir de 2025, a fin de ampliar las opciones para realizar pagos rápidos, seguros y eficientes.

En el caso de las criptomonedas, no cuentan con el apoyo de la institución, ni son moneda de curso legal, además de que operan fuera del mercado financiero.