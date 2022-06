Guardia Nacional solo mejora percepción de seguridad pero los delitos no bajan

La presencia de la Guardia Nacional en Puebla (GN) ha generado que la percepción de seguridad disminuya, pero no precisamente los delitos, pues incluso los indices de violencia aumentan en las zonas donde hay más elementos desplegados, opinó Rubén Curiel Tejeda, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla.

En entrevista, apuntó que la GN no tiene facultades en labores de seguridad pública; sin embargo, el gobierno del estado podría firmar un convenio específico de trabajo para poder intervenir, de lo contrario estarían violando la norma.

“Pueden llevar a cabo operativos de colaboración pero no es una facultad expresa, si no han firmado un convenio específico de seguridad para ciertas áreas, la Guardia Nacional no tiene facultades, sino estaría violentado la normatividad constitucional y federal, habría que preguntarle al gobernador (Miguel Barbosa) cuáles son los convenios específicos que han firmado con la Federación”, dijo.