Industrias piden reforma a la Ley contra ruido; reprochan que no se les tomó en cuenta

“La industria en Puebla no puede parar por cuestiones de ruido”, por lo que empresarios piden al Congreso del Estado dialogar sobre la Ley de Contaminación Visual y Auditiva aprobada la semana pasada, a fin de proponer alternativas en las zonas industriales que están cerca de desarrollos habitacionales que fueron construidos posteriormente.

Así lo expuso el presidente de Canacintra en Puebla, Luis Espinosa Rueda quien señaló que el problema de inicio es que el estado ha crecido “en desorden” y no se establece las zonas donde se puede construir vivienda, comercios, industria, parques. Ejemplos como esto dijo están en los municipios de Puebla y Huejotzingo, entre otros.

“Por una norma internacional tú tienes que tener un espacio, un colchón entre la industria y las viviendas, en los nuevos parques es tiene que tomar en cuenta, es exigencia en algunas cadenas productivas, aquí como todo creció y nadie ha tenido orden, Puebla y todo México ha crecido en desorden”, señaló.

Refirió que en la zona de la Calzada de Zaragoza varias industrias, principalmente la metalmecánica, así como por la zona del Instituto Teconológico de Puebla, han tenido problemas con los vecinos por el ruido y vibración que ocasionan las máquinas, a pesar de que llegaron antes que los desarrollos habitacionales.

Espinosa Rueda detalló que las industrias que causan mayor ruido son la metalmecánica, troqueladoras, talleres de maquinados y estampados, entre otras.

“La industria está primero, ¿cómo le vamos hacer?, ¿llevarse esta industria a otro lado?, pues consígueme un predio, págame la mudanza y yo me voy”, dijo. — Luis Espinosa, presidente de Canacintra en Puebla

Industria no fue consultada

Apuntó que los industriales cumplirán con la norma; no obstante, piden una revisión a nivel estado ya que dijo “lo que los tiene molestos” es que no hayan sido consultados, pues por ley son una cámara de consejo, que, cuando se va a publicar una ley que afecte de alguna manera la producción industrial, se les tiene que consultar, lo cual no pasó.

“No es para pedirnos permiso, que quede claro, es tomar enriquecer una ley y que tome los aspectos que puedan afectar y eso no se hizo en el estado, y eso está muy mal, porque ya mandaron la ley y vamos a ver multas”, comentó.

Espinosa Rueda dijo que están a favor del orden y respeto en la sociedad, pero dentro de una zona industrial podrían aportar cosas para que la ley esté más completo, por lo que dijeron “estudiarán el tema, porque no tenemos nada” y ver en qué se podrá invertir para cumplir.

“Hay medidas que pueden llegar a ser absurdas cuando el gobierno emite estas leyes cuando no están dentro de las plantas y no saben qué detalles cuidar, para eso se crearon los órganos de consulta, por ejemplo para parar un horno de ternium tienes dos semanas para que los refractores y el recubrimiento no se truenen”, dijo. — Luis Espinosa, presidente de Canacintra Puebla

¿Qué es considerado contaminación por ruido?

Usar silbatos con escape o aparatos resonantes por arriba de los límites permitidos en los vehículos. Exceder los límites permitidos de ruido en zonas industriales y no cumplir con criterios de zonificación. Exceder los límites de ruido permitidos en locales que afecten a terceros; emplear aparatos si en un radio de 100 metros hay hospitales, sanatorios, bibliotecas o escuelas; así como situar aparatos de sonido en vía pública con decibeles superiores a lo permitido. Incumplir con las condiciones requeridas para la realización de espectáculos públicos y deportivos, bailes y en general cualquier tipo de actividad humana.

¿Cuáles son las sanciones?