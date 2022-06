Claudia Rivera y Alejandro Carvajal se apuntan por la dirigencia de Morena en Puebla

La expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco y el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, son los primeros interesados en participar en la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del Morena; piden que perfiles sean afines al movimiento de “la cuarta transformación”.

Por separado, la exalcaldesa de la capital se reunió con dos de sus exfuncionarias en un restaurante del Centro, Lourdes Rosales Martínez y Catalina Pérez Osorio, exsecretarias de Seguridad y de Igualdad Sustantiva, respectivamente.

Rivera Vivanco aseguró que tras dejar el Ayuntamiento, ha buscado prepararse para desempeñarse en cualquier cargo y espacio que lo solicite su partido, a fin de continuar con el proceso de transformación que inició en 2018.

“Que ni me apunten ni me descarten. Estoy enfocada en seguir trabajando y en el fortalecimiento del partido e, insisto, preparada para los encargos que el partido me confiera”, declaró. — Claudia Rivera, exalcalde de Puebla

Apuntó que quienes quieran representar este espacio tendrán que demostrar un antigüedad como militantes del partido y que defienda los intereses del pueblo” y que sean afines al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

“Coincido que hace falta fortalecernos como partido, es natural, nosotros arrancamos este gran movimiento, nos convertimos en partido y en poquito tiempo nos convertimos en gobierno, es decir todavía Morena no ha terminado de consolidarse como partido”, dijo.

Cierran la puerta a chapulines

En rueda de prensa aparte, Carvajal Hidalgo señaló que quienes hayan sido ex candidatos del PRI o del PAN en los procesos electorales anteriores, no pueden participar en la convocatoria, a fin de minimizar el riesgo de infiltración de perfiles que no coinciden con la idelogía política.

Alejandro Carvajal El diputado federal no descartó participar en la convocatoria para la dirigencia estatal de Morena. Foto: Agencia Enfoque

Además, de acuerdo con la convocatoria, en este proceso de renovación sólo podrán participar los militantes registrados en el padrón que se mantiene congelado y sin actualizar desde 2019 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bloqueó el registro.

Los interesados

Expuso que hasta el momento hay 10 personajes que buscarán la dirigencia, sin descartar su propia participación en el proceso de renovación; entre los que están:

Aristóteles Belmont Cortés, actual delegado estatal con funciones de dirigente interino Rosa Márquez Cabrera, madre de David Méndez Márquez, titular del Instituto Poblano de Asistencia Migrante Alonso Aco Cortés, uno de los fundadores del partido César Addi Sánchez Salina, mano derecha de Rodrigo Abdala en la Secretaría de Bienestar Gabriel Biestro Medinilla, actual secretario de Trabajo del gobierno barbosista Mario Bracamonte González, exdirigente de Morena en Puebla

El proceso iniciará con la elección de 150 consejeros y consejeras estatales en las 15 asambleas distritales que se llevarán a cabo el 30 de julio y que serán encargados de elegir al dirigente estatal el sábado 6 de agosto.