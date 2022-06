Puebla, tercero en recursos para búsqueda de desaparecidos pero con efectividad de 28%

Puebla se ubicó como el tercer estado con más recursos por subsidios federales para realizar acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, con un monto de más de 38 millones de pesos durante el 2021; sin embargo, en tres años solo se ha logrado localizar al 28% de los desaparecidos.

De acuerdo con cifras proporcionadas al Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), en los últimos tres años, han ido en aumento los subsidios que ha otorgado el gobierno federal al estatal para la búsqueda de personas no localizadas.

En 2019, Puebla recibió 10 millones de pesos, mientras que el año siguiente se destinaron 18 millones de pesos, es decir, 283% más de recursos. Para el 2021 nuevamente hubo un aumento de 112% al recibir 38 millones 320 mil pesos.

Arriba de la entidad se ubica Baja California, estado que recibió 51 millones 823 mil 327 pesos el año pasado para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas; le siguió Coahuila con 48 millones 177 mil 61.82 pesos.

En tres años, 709 personas localizadas

Esto contrasta con la actualización más reciente de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, que refiere que a tres años de a creación de este organismo desconcentrado, han sido localizadas 709 personas (383 mujeres y 326 hombres), “a través de técnicas, metodología, tecnología y equipamiento especializado”.

Esto solo representaría el 28% de las dos mil 449 carpetas de investigación que ha abierto la Fiscalía General del Estado (FGE) en ese mismo periodo por personas desaparecidas.

Personal del organismo ha capacitado de 2019 a la fecha a tres mil 225 servidores públicos municipales, con el objetivo de “responder a la demanda ciudadana” y “brindar las herramientas necesarias para actuar de manera positiva” ante la desaparición de personas.

Sin embargo, en diversas ocasiones, la fundadora del colectivo Voces de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez Barojas señaló que su titular, María del Carmen Cabarin Trujillo, utilizaba los recursos para capacitaciones a funcionarios cercanos a ella o en adquisición de vehículos, como una lancha, supuestamente para la búsqueda de familiares.

“Como colectivo, como familiares, hemos hecho mucho trabajo, impulsamos que se creara la Comisión de Búsqueda que no funciona, que de tres pesos solo destina uno para buscar a los desaparecidos, y ese buscar es pegar boletines dos cuadras a la redonda, exigimos investigaciones reales”, señaló el pasado 10 de mayo. — María Luis Núñez, dirigente del colectivo Voces de los Desaparecidos en Puebla

No solo eso, las madres buscadoras agregaron que la funcionaria prescinde de los familiares de desaparecidos en las campañas de búsqueda y rastreo de fosas, informándoles de última hora sobre incursiones en campo en municipios lejanos, advirtiéndoles, además, que deben trasladarse por sus propios medios.

Datos de desaparecidos

De enero a mayo del 2022: 648

De enero a mayo del 2021: 544

De enero a mayo del 2020: 632

De enero a mayo del 2019: 625

Municipios con más incidencia: Puebla capital, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Huejotzingo

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas y Localizados (RNPDNO) tiene desde 1964 hasta el 26 de abril 2022 tiene a 10 mil 594 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, cinco mil 630 son mujeres, cuatro mil 959 varones y cinco no tienen género determinado.

Dos mil 654 personas en Puebla habían sido reportadas a las autoridades como desaparecidas y no han sido localizadas, 579 seguían sin ser halladas, 485 fueron encontradas muertas y a siete mil 55 se les ubicó con vida.

El 24 de agosto de 2021, el Congreso Local aprobó la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, pero sin tomar en cuenta las recomendaciones que hicieron familiares de personas desaparecidas durante un año.