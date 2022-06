Fiscalía desenmascara secuestro fake; fue fachada para pagar deuda

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó sobre la localización de Edu N., de 40 años de edad, quien simuló su secuestro en el municipio de San Martín Texmelucan para pagar una deuda de 250 mil pesos.

Resultó que la más reciente toma de la autopista México-Puebla, en la que pobladores de San Martín Texmelucan exigían la búsqueda de un hombre secuestrado, era una farsa.

De acuerdo con actos de investigación, el 13 de junio de 2022 la denunciante comenzó a recibir llamadas telefónicas de un hombre que le aseguró tener privada de la libertad a la supuesta víctima. En la llamada les exigieron la entrega de 500 mil pesos a cambio de entregar a Edu.

A la par se confirmó que la motocicleta en la que se trasladaba la víctima fue hallada abandonada en el Libramiento de San Martín Texmelucan y, posteriormente, pobladores de la localidad de San Juan Tuxco bloquearon la autopista México-Puebla para solicitar su localización.

Mediante diversas diligencias a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, se estableció que, desde el día de los hechos, Edu N., se trasladó a la Ciudad de México, donde estuvo hospedado en diferentes hoteles. Él mismo habría realizado las llamadas de exigencia a sus familiares.

Durante entrevista ante el Agente del Ministerio Público, la supuesta víctima señaló que simuló su secuestro para pagar una deuda de 250 mil pesos.

Las autoridades estatales ya sospechaban que el hombre fingió su secuestro en San Martín Texmelucan, pues desde un inicio el gobernador Miguel Barbosa Huerta mencionó que no estaban claras las razones del bloqueo de la autopista México-Puebla ya que los familiares no querían presentar su denuncia ante el ministerio público y cuando acudieron no dieron datos clave de su hijo.

Sin embargo, estos no han sido los únicos casos registrados en lo que va del año, pues en febrero, la Fiscalía de Puebla también reportó la localización de dos poblanos que finfieron sus secuestro para obtener dinero de sus familiares y poder pagar sus deudas.

Secuestros fake

El 5 de febrero de 2022, Marco Antonio N. salió a trabajar en su mototaxi y horas después, su madre recibió mensajes donde le informaban que Marco estaba secuestrado. Le exigían 500 mil prdod como rescate.

Otro hecho fue el 8 de febrero de 2022, cuando Luis Gabriel N. informó a su esposa que ya iba de regreso del trabajo a su casa; sin embargo, horas más tarde la mujer recibió la llamada de un hombre que supuestamente lo tenía secuestrado y le exigió 250 mil pesos para liberar a su esposo; por instrucciones del supuesto plagiario, la afectada depositó 31 mil 800 pesos.

Gobierno advierte sanciones

Sin dar más detalles, el gobernador Miguel Barbosa Huerta instruyó al consejero jurídico Carlos Palafox Galeana para preparar una iniciativa de reforma al Código Penal de Puebla para sancionar a las personas que simulen secuestros.

Señaló que seguramente los papás ya sabían o por lo menos sospechaban que se trataba de un autosecuestro, ya que no querían presentar la denuncia o dar las señas particulares de la supuesta víctima.