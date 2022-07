Minidepartamentos y hasta gimnasios había en “El pueblito” del penal de San Miguel

Cuartos de tipo departamento, gimnasios y kioskos conformaban la zona “El pueblito” al interior del penal de San Miguel, los cuales ya fueron derrumbados y la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza investigaciones para descubrir quienes lo operaban.

En entrevista, después de acudir a la entrega de patrullas por parte del Ayuntamiento de Puebla, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna, indicó que este día concluirá el proceso de las obras de demolición y acondicionamiento del piso, en el que se uso concreto de alta calidad para soportar “El pueblito”.

Apuntó que el desmantelamiento de este espacio inició desde su llegada al cargo, pero previamente el mandatario Miguel Barbosa había dado la orden a lo exsecretarios de Seguridad, pues fue algo que se construyó “durante décadas”.

Sobre los responsables de su operación y cuotas que se cobraban, Cruz Luna indicó que hay denuncias hechas por otras autoridades las cuales ya están en manos de la Fiscalía y es esta la responsable de la investigación.

“Cuando yo llegue yo lo que hice fue desalojar a todos, no hice una investigación de quién estaba realizando el cobro, cuánto estaban cobrando, no es algo que a mí me interesara”, declaró.

— Daniel Cruz, secretario de Seguridad estatal