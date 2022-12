Quemaduras en menores aumentan 15% por temporada de fin de año

Las lesiones por quemaduras en menores incrementan un 15% en temporada de vacaciones por algún accidente en casa o uso de pirotecnia, señaló Francisco Morales Flores, director del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS Puebla.

En entrevista con medios, comentó que este año podrían recibir de 10 a 15 niños y también adultos al día con quemaduras, en manos y rostro, principalmente por el uso de pirotecnia.

“Las quemaduras por escaldaduras son por líquidos incandescentes, porque los niños andan corriendo en las vacaciones y se acercan a las estufas, pacientes que llegan a tener anafres con carbón, pero lo principal es por el uso de cuetes”, comentó.

Apuntó que el año de referencia sigue siendo 2019, antes de pandemia, ya que en 2020 y 2021 estos casos disminuyeron o fueron casi nulos al haber confinamiento y mayor atención de los padres a sus hijos.

¿Cómo evitarlo?

En ese sentido, el especialista hizo un llamado a la población a no utilizar explosivos, en su caso solo recurrir a los que no utilizan fuego como las llamadas “brujitas”, además de vigilar a los menores que no estén cerca de objetos calientes ni dejar a la orilla estos recipientes.

Morales Flores comentó que por al estar de vacaciones, aumenta la actividad e hiperactividad de los menores en los hogares, por lo que también incrementan las fracturas de muñeca, codos y tobillos por caídas de cama o escaleras, por lo que de igual forma se pide tomar precauciones como:

No dejar objetos punzocortantes cerca

Retirar objetos que puedan causar electrocución

Vigilar siempre el juego de los menores

Hacer uso de colchonetas o tapetes para evitar que usen las camas

El área pediátrica de dicho del IMSS cuenta con 14 camas para atender a los menores, y aunque la demanda puede llegar a aumentar, dijo que la atención es dinámica, es decir, que los niños son atendidos pero en el mismo día se dan de alta.

Accidentes de tránsito se disparan 20%

El doctor agregó que las atenciones por accidentes de tránsito, relacionados con la ingesta de bebidas alcohólicas o alta velocidad, suelen incrementar hasta en un 20% en esta temporada.

En cuanto a la atención por asaltos o riñas, indicó que estos no se han aumentado como los accidentes de tránsito, dado que ahora el uso de la motocicleta ha ido en aumento y esto también ha provocado que aumenten los accidentes por exceso de velocidad.