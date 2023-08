Puebla expide primera acta de nacimiento con género no binario

COMUNIDAD LGBT Integrantes de la comunidad trans, binaria y no binaria convocadas por el Grupo Transgénero marchan por las calles de la ciudad de Puebla, para conmemorar el Día de la Visibilidad Trans.

La Secretaría de Gobernación (Segob) en Puebla, expidió la primera acta de nacimiento con género no binario, con lo que se reconoce legalmente la existencia de toda la población de manera igualitaria.

La emisión de este primer documento se llevó a cabo en el Juzgado Tercero del Registro Civil de la capital poblana, con lo cual, Puebla se suma a los primeros estados del país donde la comunidad LGBT+ no tiene necesidad de interponer un amparo o queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para obtener el acta de nacimiento.

Ver también: Niños trans urgen a cambiar su identidad en el acta de nacimiento

Asimismo, cumple con la reforma al artículo 875 bis del Código Civil Estatal, que entró en vigor el 26 de marzo de 2021 y que reconoce la identidad de género autopercibida.

La dependencia, resaltó que con esta acción, el gobierno estatal da pasos sólidos y sustentados a fin de garantizar el respeto de la diversidad sexual, así como garantizar el respeto a los Derechos Humanos.

En 2022, el Registro Civil del estado de Guanajuato entregó por primera vez en la historia del país un acta de nacimiento a una persona con género no binario tras un juicio de amparo.

¿Qué significa identificarse con el género no binario?

La identidad de género no binaria es solo un término que se usa para describir a las personas que pueden experimentar una identidad de género que no es exclusivamente mujer u hombre o que se encuentra entre ambos géneros o más allá. Los individuos no binarios pueden identificarse como genderfluid, agender (sin género), genderqueer o algo completamente distinto.

Todas las personas no binarias están incluidas en la categoría amplia de personas transgénero, aunque algunas personas no binarias pueden no sentirse cómodas identificándose como tales, porque ser transgénero se definió históricamente de manera estricta como la necesidad de un movimiento entre géneros binarios.