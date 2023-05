Battery Health Engine de OPPO es el mejor producto sustentable de los SEAL Awards 2023

Battery Health Engine de OPPO fue el ganador de la categoría Producto Sustentable de los SEAL Business Sustainability Awards 2023 . Este galardón coloca a la marca en la lista de compañías que han recibido este reconocimiento de alto prestigio internacional como General Motors, T-Mobile, y Cisco.

Los SEAL Awards (Premios de Sustentabilidad, Logros en Cuidado del Medio Ambiente y Liderazgo, por sus siglas en inglés) celebran a las compañías y líderes alrededor del mundo que contribuyen de manera tangible a la sustentabilidad y desarrollan iniciativas innovadoras que impactan positivamente al medio ambiente.

El premio SEAL 2023 para OPPO Battery Health Engine se suma al reconocimiento internacional que la compañía ha recibido por sus esfuerzos en mejorar la sustentabilidad a través de innovaciones técnicas.

“Nos honra recibir el premio SEAL por OPPO Battery Health Engine en la categoría Producto Sustentable, ya que reconoce nuestros logros en innovación y sustentabilidad”, dijo Elvis Zhou, director de marketing global de OPPO. “A través de nuestra misión de marca ‘Technology for Mankind, Kindness for the World’, mantenemos nuestro compromiso por impulsar la sustentabilidad en nuestra organización mientras avanzamos hacia nuestro objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en nuestras operaciones para 2050. Creemos que todas las innovaciones deben tener un impacto positivo en la vida de las personas y el medio ambiente, por lo que seguiremos impulsando el desarrollo sustentable para inspirar a nuestros usuarios junto con la industria entera para alcanzar un futuro más verde. Cada sector tiene un papel importante en la lucha contra la crisis climática. Celebramos el liderazgo e innovación de OPPO en sustentabilidad.”

— Matthew Harney, fundador de los SEAL Awards.