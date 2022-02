Donovan Carrillo confiesa su amor por el Atlas y se rinde ante Andrés Guardado

Una de las grandes figuras del deporte mexicano, Donovan Carrillo, confesó que es un gran admirador del futbol y que, gracias a su padre, es fiel seguidor de los Rojinegros del Atlas.

“Soy rojinegro de corazón desde muy chico. Mi papá me inculcó un gran amor por el Atlas y, en general, por parte de la familia de mi papá, somos atlistas”, contó el patinador artístico mexicano en entrevista con Marca Claro.

Asimismo, Donovan habló de su pasión por el futbol desde chico y aseguró que Andrés Guardado es su ídolo en este deporte, pues creció viendo a los Rojinegros y se refirió al Principito como un gran referente de este deporte.

“Estaba muy chico, pero a Andrés Guardado me tocó verlo jugar varias veces en el Jalisco y era totalmente admirable. “Debutó muy chico, recuerdo que a los 17 años. Él es una figura total del deporte y del fútbol; una total admiración”, reveló.

Carrillo, afirmó que debido a su amor por el futbol desde niño practicó este deporte. Incluso, se probó en las fuerzas básicas del Atlas; sin embargo, fue sincero al aceptar que no era lo suyo.

En ese tiempo, a mí me apasionaba muchísimo el fútbol. Me gustaba jugar de delantero, pero la verdad es que no se me dio. Me llevaron a jugar ligas infantiles y todo, pero me di cuenta que no era algo mío”.