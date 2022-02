¿Kun Agüero al Mundial de Catar 2022? El ex futbolista habló sobre la posibilidad

Después de un prematuro retiro, Sergio Kun Agüero estaría listo para regresar a la Selección de Argentina para el Mundial de Catar 2022.

En entrevista con Radio 10 de Argentina, el ex delantero del Barcelona y Manchester City confirmó que está en pláticas con Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, para formar parte del cuerpo técnico.

“No está hablado, estamos viendo para tener una reunión esta semana. Quiero estar en el Mundial. La realidad es que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a estar en el entrenamiento”, indicó.

También planteó la idea de estar con sus ex compañeros en la Selección, junto a Scaloni de cara a Catar 2022.

“Hablé con Scaloni, él me llamó. Los chicos también. Estamos viendo para tener una reunión esta semana, es intentar darle vuelta para ver qué se puede hacer. Existe la idea de incorporarme al cuerpo técnico”, dijo Agüero, de 33 años, en diálogo con Radio 10.

Las palabras de Agüero le dan entidad a los rumores que circularon desde que anunció su retiro.

En otros temas, Sergio Agüero habló sobre su último partido con el Barcelona, en donde sufrió una arritmia que provocó su retiro del futbol.

“En el partido, primero empecé a sentir mucho calor en el cuerpo, pero yo pensaba que era por el partido, volvía a jugar de titular, se me venían un montón de cosas a la cabeza, nunca me imaginé que era por esto. De repente, empecé a estar medio débil, mareándome.

Y en una jugada salté a cabecear y me mareaba más, le agarro la mano al defensa del rival y le dije: ‘Escúchame, me estoy mareando, para el partido’. El árbitro se dio vuelta y me vio que me agarraba el pecho, sentí que me ahogaba y cuando me tiré al piso empezó la arritmia”, detalló.

Con la Selección argentina, Sergio Agüero disputó 101 encuentros y marcó 41 goles. Mientras que la Albiceleste ya tiene listo su boleto a la Copa del Mundo de 2022 que se disputará en noviembre.

