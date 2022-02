Taylor Fritz debuta con triunfo en el inicio del AMT 2022

Comenzó la edición 29 del Abierto Mexicano de Tenis en el Puerto de Acapulco y el primer ganador fue el estadounidense Taylor Fritz, que superó al francés Adrian Mannarino.

Fritz, de 24 años, tuvo un inicio de torneo tranquilo ya que superó a Mannarino en dos sets por parciales de 6-3 y 6-3, en un tiempo de una hora y 32 minutos.

Taylor ya sabe lo que es jugar en el AMT e incluso estuvo cerca de ganarlo. En 2020 accedió a la final, pero la perdió ante el español Rafael Nadal.

🇫🇷 A. Mannarino 3 3

🇺🇸 T. Fritz 6 6 ✅

El joven estadounidense es el octavo sembrado del Abierto Mexicano de Tenis. Actualmente ocupa el lugar 16 en el ranking de la ATP, pero adelante tiene grandes nombres como Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás, Rafael Nadal y Matteo Berrettini.

“Para ser sincero no me gusta que (Nadal, Medvedev, Zverev, Tsitsipas) estén aquí porque quiero tener más oportunidades de ganar. He venido cuatro o cinco veces y esta es definitivamente el torneo más duro desde que he venido. Habla de lo bueno que es el torneo”, declaró en conferencia de prensa.

Sobre el nuevo complejo y estadio comentó: “Es muy bueno lo que han podido construir en tan poco tiempo. Por supuesto que extraño salir del hotel y caminar a las canchas, me encantaba eso pero las facilidades son geniales, creo que serán mejores en un par de años”.