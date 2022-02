Andrés Guardado sobre Chicharito: ‘Ochoa y yo no tenemos ningún problema con él’

Después de decenas de rumores sobre la relación entre Andrés Guardado y Memo Ochoa con Javier Hernández en la Selección mexicana, el Principito rompió el silencio.

En entrevista con ESPN, el capitán del Tri afirmó que no existe ningún problema entre ellos, aunque sí hubo algunos desacuerdos en algunas peticiones.

“Yo con ‘Chicharito’ no tengo ningún problema, cero problemas, pero cuando ha habido cosas de negociar con derechos de imagen y todo eso, pensamos igual, pero en lo único que no estamos de acuerdo son en las formas. ‘Chicharito’ tiene una forma de ser más explosiva y yo soy más político, Es en lo único que no hemos estado de acuerdo en cierto momento, pero problemas personales no hemos tenido ninguno”, afirmó.

Además, habló de la relación que tiene con Memo Ochoa, aunque ambos no han tenido conflicto con el jugador del LA Galaxy.

“Memo y yo por obvias razones nos entendemos más, pero tenemos toda la vida juntos, llegamos a selección el mismo día, tenemos los mismos procesos. Por personalidades, ‘Chicharito’ se lleva mejor con otras personas en su día a día, pero si ustedes investigan un poco y dejan a un lado la polémica, podrán ver en mis redes sociales que cuando estuve en Holanda, ‘Chicharito’ estuvo en mi casa, hemos convivido mucho juntos”, señaló.

Por último, también habló sobre Carlos Vela y su polémica al no asistir a la Selección mexicana.

“Hace cuánto tiempo dejó en claro que ya no quiere venir a la selección y lo más increíble, que entiendo que es parte de su trabajo y de llevar el debate, pero Vela no ha querido venir desde hace muchísimo tiempo y no quiso venir a un Mundial, después regreso y mientras él quiso, estuvo. ¿Quién no va a querer que Vela no esté en la selección? Yo a Vela lo admiro mucho por como es, por ser coherente con lo que hace y dice”, sentenció.

La última vez que Javier Hernández en la Selección fue en octubre de 2019, en la derrota 2-1 sobre Colombia en un encuentro amistoso.

