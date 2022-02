‘Muchas ligas voltean a ver lo que hace la Liga MX Femenil’: Ofelia Solís

El hambre de triunfo es una de las frases que más ha representado a Tigres Femenil desde la creación de la Liga en México y una de las jugadoras que más ha representado este espíritu es Ofelia Solís, guardameta de las Amazonas y que ha sido parte de las siete finales que han disputado.

Con la garra que caracteriza a este equipo, Solís considera que la Liga ha tenido un crecimiento exponencial muy importante, gracias al apoyo de los aficionados y sobre todo a la seriedad de los equipos en sus proyectos.

Además, también considera que la rivalidad ante Rayadas puede ser de los duelos más atractivos para la afición, sin importar el club que se apoye. Ahora, Tigres aspira a pelear por su quinto título.

¿Cómo ha comenzado el torneo para las Amazonas?

Ha comenzado realmente muy bien, seguimos haciendo nuestro trabajo, día con día esforzándonos. Lo que viene es muy bueno y hay una gran armonía en el equipo.

¿Cómo es la convivencia entre compañeras en un equipo tan poderoso como Tigres?

Es muy buena. Tener compañeras de la talla que tengo es muy agradable y es un plus y siempre se entregan al máximo.

¿Cómo es pelear la titularidad en el arco en un equipo como el de las Amazonas?

Es a base de trabajo. El día a día y esforzarte el extra, genera una competencia sana, ayuda al equipo y nos ayuda a nosotras a estar de la mejor forma.

Tras siete finales y cuatro títulos ¿Cómo mantener ese espíritu ganador?

Tigres está hecho para eso. Su filosofía y mentalidad es siempre estar peleando, además de estar innovando y trayendo cosas buenas. En la liga es el que más ha apostado y eso en realidad nos ayuda. Ese es el ADN de Tigres Femenil.

¿Cómo se sienten del apoyo de la afición que está presente en el Volcán cada 15 días?

Estamos muy agradecidas. Ya que siempre han sido nuestros compañeros, que siempre están ahí, en las buenas, en las malas, tanto de local, como de visita. Y eternamente agradecidas. Ellos nos inyectan en los momentos malos, en los difíciles, ese plus que nos pone la piel chinita. No hay palabras.

¿Qué responsabilidad hay en el equipo tras la inversión que realiza la directiva torneo a torneo?

La responsabilidad se toma desde antes. Está en el portar la playera de Tigres, en ser jugadora profesional, desde ahí va. Es una forma de vida y lo que hace la institución se refleja en los campeonatos. Estamos en el día a día, respaldando esas decisiones con los trofeos.

¿Cómo afrontar el torneo tras una caída tan dolorosa en la final?

Es una parte difícil. No queríamos ese resultado, habíamos trabajado muy bien y creo que el futbol da revanchas. Nos estamos preparando muy bien para este torneo y no tengo dudas que lo vamos a obtener. El trabajo de las compañeras y el de la institución hace que pongamos ese extra para que la institución sume otro título.

¿Cómo se vive la rivalidad ante Rayadas en la cancha?

Son partidos muy complicados, que se viven y se sienten, que quieres jugarlos, lo sueñas y realmente es algo único que se da en la cancha. Es solo dentro de la cancha y eso es agradable para la afición y el espectáculo. Que sea de una manera armónica por decirlo así y que el espectáculo envuelva lo familiar, eso es lo más importante. Además, enseñándole a las futuras generaciones que es un encuentro de mucha garra y mucha entrega, pero es eso, solo un partido.

El encuentro ante Rayadas ¿Puede ser considerado el verdadero clásico nacional en la Liga MX Femenil?

Realmente entrar a detalle en cuál es el clásico y cuál no es complicado. Cada uno tiene su ideología. Solamente creo que es el partido con más vistas, con más gente, con más morbo y que llama más la atención. Se ha vuelto el más popular en finales y campeonatos. Pero cada quien tiene su forma de pensar y elegirá su clásico.

¿Cómo has visto el crecimiento de la Liga MX Femenil?

Es muy bueno. La liga le ha inyectado mucho a cosas como los aficionados, las transmisiones. Las instituciones han crecido y eso es importante para avanzar, y no estancarnos. Creo que ha cambiado mucho y hay que seguir avanzando. Los números indican que hemos crecido y muchas ligas extranjeras comienzan a voltear a ver lo que hace la Liga MX Femenil.

¿Qué ha representado estar en las siete finales para Tigres?

No es casualidad. Es trabajo y es por algo. Por algo nos ha tocado tener cuatro campeonatos, en donde he estado en tres como titular y eso ha marcado mi vida, una época y una etapa muy importante. He crecido en cada una de ellas y que mejor. Muy pocas porteras pueden contar con esos títulos y es un orgullo.

¿Cuál ha sido el momento favorito en la carrera de Ofelia Solís?

Yo creo que el bicampeonato, ya que es algo único es algo que nos esforzamos mucho y que peleamos hasta el final.

¿Qué viene para Ofelia Solís en su carrera?

Seguir trabajando. Comenzamos un año muy movido y seguir avanzando. Ahora me mantengo terminando otra maestría, en administración y gobierno público y combinarlo con el futbol. Estar preparándome y estar de la mejor manera para cuando me requieran.

Un mensaje que le quieras dar a las jóvenes que comienzan su carrera y que sueñan con jugar en la Liga MX Femenil

Lo he mencionado. Hay que desearlo, pero también es trabajarlo. La base de todo es el trabajo y el esfuerzo. Quererlo tanto que Dios te lo conceda. Hay que prepararse para llegar a ese punto es un plus y lo disfrutas.

Ficha

Ofelia Solís Garza

Fecha de nacimiento 27 de febrero de 1996 (25 años)

Lugar de nacimiento: Coatzacoalcos, Veracruz

Debut: 16 de septiembre de 2017 vs Gallos Blancos

Dorsal 20

