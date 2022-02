Twitter le otorga la cabra a Cristiano Ronaldo

¿Quién es el mejor jugador del futbol, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Parece que Twitter puso fin a esa polémica al activar el hashtag de #CR7 con el que aparece una cabra.

La cabra o The Goat es un acrónimo en inglés de ‘Greatest of all time’ ( El más grande de todos los tiempos) y ahora aparece si usas el hashtag que Twitter creó para homenajear al futbolista portugués.

Así que si eres seguidor del Comandante sólo tienes que aparecer #CR7 en un tuit para que aparezca la cabra que hace referencia a que es el mejor de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo tiene 37 años y forma parte del Manchester United y entre las marcas que ostenta están la de goleador histórico de la Eurocopa (14), máximo goleador a nivel de selecciones (115), máximo anotador de la Champions League (140), es el máximo anotador del Real Madrid (451) y es el más grande anotador en la historia del futbol (804), según la FIFA; entre muchos más récords.

Además ha sido campeón de liga en la Premier League, Liga española y Serie A; cuenta con cinco Balones de Oro y ya fue campeón de la Eurocopa.

Twitter lo tiene claro y hace homenaje al futbolista más importante del torneo más grande a nivel de clubes

¡RECONOCIMIENTO AL GOAT!🐐🇵🇹

#CR7𓃵 Cristiano Ronaldo

Y que la cuenten como quieran, los números ahí están y no engañan pic.twitter.com/NFssjyWbzQ — Edgar Armendariz (@earmendarizm) February 22, 2022

El Bicho y el Manchester United tendrán actividad este miércoles cuando visiten al Atlético de Madrid, en el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.