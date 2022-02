¿Quién fue Michell Simon, la conductora deportiva hallada sin vida en Tlalpan?

En las últimas horas, el nombre de Michell Simon ha cimbrado las redes sociales, después de que la conductora deportiva fue hallada sin vida en la Ciudad de México.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien confirmó que el cuerpo de la conductora veracruzana fue encontrado en la Ciudad de México, con signos de violencia y envuelta en toallas.

Hace tres días fue reportada como desaparecida y el 21 de febrero su cuerpo fue encontrado semidesnudo, envuelto en sábanas de un motel, tenía huellas de violencia y fue arrojado en la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, a la altura del kilómetro 32.

Lamentablemente, aún se desconoce el autor de este feminicidio en contra de la ex conductora.

Pero, ¿Quién fue Michell Simón?

Michell Pérez Tadeo, nombre real de la conductora, tenía 29 años y era originaria de Veracruz; se desempeñaba como modelo, actriz y conductora de deportes, además, era madre de una niña de 4 años.

Tras un breve paso en la actuación, en donde participó en la película, ‘el taxista caliente’, Simón viajó a la CDMX para convertirse en cronista deportiva, luego de dejar Olmeca TV, donde se desempeñaba como conductora de deportes.

“Yo me salgo de la carrera que me estaba pagando, porque tengo de unos padres que no tenían mucha economía (…) decido salir de Olmeca TV para probarme en las grandes ligas. Me puse a ver a Inés Sainz, a Marisol González, a Christian Martinoli, a Miguel Gurwitz, al doctor (Luis García) e inclusive a los comentaristas de Televisa”, señaló en entrevista con el Diario del Itsmo, el pasado mes de enero.

En sus redes sociales, mostraba parte de sus castings para Televisa y TV Azteca. Además, contaba con más de 32 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Descanse en paz.

