Shevchenko pide apoyo para Ucrania en el Derbi Della Madonnina

El entrenador y ex jugador ucraniano, Andriy Shevchenko, pidió la paz en su país con motivo del derbi Della Madonnina, entre Inter y Milan, en semifinales de la Copa de Italia, disputado este martes (0-0), enviando un mensaje por las pantallas del estadio de San Siro, recordando que “lo que nos une debe ser más fuerte que el odio que nos divide” tras la situación que vive su país debido a la invasión rusa.

“Queridos amigos italianos. Desde San Siro les pido que hagan oir su apoyo a la paz en Ucrania. El pueblo ucraniano quiere la paz. Porque la paz no entiende de fronteras”, indicó el ex jugador del AC Milan, entre otros clubes, que permanece en Londres.

“Porque lo que nos une debe ser más fuerte que el odio que nos divide. ¡Acabemos juntos con esta guerra! Un abrazo a todos”, añadió ‘Sheva’ en un video reproducido antes del partido, que fue masivamente aplaudido por el público de San Siro.

Peace has no borders



La pace non ha confini pic.twitter.com/fUsiin9zYB — AC Milan (@acmilan) March 1, 2022

El ex seleccionador ucraniano, de 45 años, ha mostrado reiteradamente su agradecimiento, a través de entrevistas en prensa y televisión, al presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y al ejército por defender su país, donde permanece su familia.

