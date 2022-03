Daniil Medvedev es eliminado de Indian Wells y dejará de ser el número uno

Daniil Medvedev fue eliminado de Indian Wells y además de despedirse del primer Masters 1000 del año también dijo adiós al número uno del ranking de la ATP, que regresará a manos de Novak Djokovic.

El tenista ruso se enfrentó en la tercera ronda con el francés Gael Monfils, que terminó por imponerse en tres sets, por parciales de 4-6, 6-3 y 6-1, para avanzar a los octavos de final donde se enfrentará con el español Carlos Alcaraz.

Medvedev se convirtió en el número uno de la ATP el pasado 28 de febrero, cuando disputaba el Abierto Mexicano de Tenis, pero sólo duró tres semanas en la posición de honor.

¡Eterno Gael!



🇫🇷 @Gael_Monfils deja fuera a Medvedev por 4-6, 6-3, 6-1.



🔝 Es su segunda victoria ante un No. 1 del mundo.



🔜 Carlos Alcaraz



🎥 @TennisTV



pic.twitter.com/6zL00xX7jN — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 14, 2022

Djokovic volverá a liderar el ranking a partir del próximo 21 de marzo, pese a que no participó en Indian Wells y tampoco jugará en Miami, debido a que no le permitieron entrar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el covid-19.

[ Walmart abre su nueva tienda Purísima Guanajuato ]

[ Únete al #RetoUnMillónDeKilos y vive sanamente ]

Nole es el tenista que más tiempo ha sido el número uno del mundo con 361 semanas consecutivas. Aunque Daniil Medvedev podría recuperarlo dependiendo de lo que haga en Miami.