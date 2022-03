“Ya se respira el Clásico Regio”: Luis Romo

A pesar que aún tienen un compromiso antes contra el equipo de Juárez en el cual tendrán que sacar los tres puntos, Luis Romo y Rayados ya piensan en el Clásico Regio, motivo que ilusiona al mediocampista mexicano debido que por primera vez sentirá la rivalidad regia.

El jugador ya vivió lo que es el jugar el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, aunque aseguró no haber vivido esa emoción de un clásico que él veía de ese juego en la televisión.

“Me quiero enfocar mucho en el partido de mañana pero ya se siente y se respira en la ciudad el clásico y va ser muy lindo porque es una gran rivalidad”

“El clásico joven sería muy difícil para mí describírtelo, me tocaron con pandemia todos los clásicos, no experimente un clásico con estadio lleno, aquí se detiene toda la ciudad y será lindo me va a gustar vivirlo, pero tenemos que pensar en eso hasta mañana en la noche que termine el juego contra Juárez” expresó el futbolista.

El ex jugador de la Maquina Celeste mostró autocrítica al asegurar que no se encuentra en su mejor momento futbolístico, pero gracias a la relación que tiene con Víctor Manuel Vucetich, la contención ha vuelto a ganar la confianza poco a poco.

“Siento que voy mejorando, tal vez no encajé al cien por ciento en cuanto llegué, no fue mi mejor nivel mío, ya venía arrastrando un torneo donde no estaba a mi nivel, fui de a poco, voy de a poco y espero cerrar muy bien para lograr cosas importantes. Volver a jugar de doble cinco me sienta muy bien, voy recuperando esa confianza, es mi posición ideal, y yo creo que ahorita que no estaba atravesando mi mejor momento volver a las bases, a una posición más fija y llegando de sorpresa creo que me está cayendo muy bien y me gusta bastante jugar donde estoy jugando ahora”

“A veces los cambios haces que reinicies todo y que vuelvas a las bases, hay un poco de más confianza, de más soltura y no es porque no me le haya dado el cuerpo técnico anterior si no que tal vez ya veníamos arrastrando un poco de tensión y creo que nos liberamos un poco y eso es algo importante, Vucetich fue el primero que hablo conmigo después de lo que paso en León, la confianza que tiene en mi me ha ayudado para soltarme y volver a las bases y con empuje y con ganas vamos sacando las situaciones adversas”, comentó el refuerzo rayado para esta temporada.

Por último, respecto al penal fallado contra el equipo de León en el Nou Camp, el seleccionado mexicano señalo que el equilibrio que tiene en los buenos y malos momentos lo han ayudado a superarse.

“Había anotado cinco o seis penales de esa manera y era el mejor del mundo, ahora resulta que por fallar un penal soy el peor del mundo y no es así, si yo no tengo equilibrio conmigo mismo en los momentos difíciles y en los momentos buenos no estaría en donde estoy” concluyó.