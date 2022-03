Diego Reyes no ve como ventaja que no juegue Funes Mori

Clásico Regio: Diego Reyes no ve a nadie como favorito El defensor espera a un Rayados bien ordenado en la cancha del Universitario. Foto: Cortesía Tigres

Tras mencionar que Rayados ha conseguido victorias consecutivas sin él, Diego Reyes fue tajante al especificar que para el Monterrey la ausencia de Funes Mori no tiene por qué pesar en el próximo clásico regio 127.

Para el zaguero, los albiazules cuentan con uno de los mejores planteles del futbol mexicano, por lo que la ausencia de alguno de ellos podrá ser suplida de buena manera por algún otro jugador

“Los últimos 2 partidos no jugó (Funes Mori) y ganaron. No es excusa para que no vengan con todo, tiene jugadores de sobra para abastecer ese lugar. Rogelio es buen jugador, pero tienen otros buenos jugadores, hay salir concentrados y sabiendo que tenemos un gran plantel línea por línea, un plantel vasto que cualquiera puede entrar y con esa actitud vamos a salir”, advirtió el jugador.

A pesar de la racha de tres juegos consecutivos con victoria que trae el Monterrey, para el central mexicano, su rival saldrá a cuidarse un poco en la cancha del Estadio Universitario, por lo que espera que sea un partido en donde los de Vucetich propongan atacar a base de contragolpes con jugadores como Maxi Meza y Joel Campbell.

“Tenemos que estar concentrados, sabemos que su base principal es el orden. Van a salir ordenados atrás y esperar un contragolpe, tenemos que estar concentrados desde el primer minuto y que si viene una pelota hay que cortarla, eso es lo más importante”, comentó el futbolista.

Por último, Reyes aseguró que, al tratarse de un clásico, nadie puede adjudicarse una etiqueta de favorito, por lo que manifestó que los felinos saldrán con humildad y todo el deseo de conseguir la victoria a como dé lugar.

“A mí no me gusta poner etiquetas, este partido se vive diferente es muy distinto, los dos venimos enrachados, nosotros vamos a salir con la humildad necesaria y con la concentración necesaria para poder llevarnos el triunfo para que nuestra afición salga contenta” concluyó.