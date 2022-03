“Jugar el clásico regio es lo más hermoso que le puede pasar a un futbolista”: Flavio Rogerio

Para un jugador de futbol, jugar un clásico es de los momentos más bonitos que pueden experimentar dentro del terreno de juego, y en el marco del Clásico Regio 127, Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con uno de los jugadores que tuvo la fortuna de vivir con ambos bandos el derbi regiomontano.

Han sido pocos los jugadores que han tenido el privilegio de vestir ambas camisetas de los clubes de Monterrey, y uno de ellos es Flavio Rogerio Ribeiro, defensor central quien del año 2000 al 2004 vistió la playera blanca con rayas azules del Monterrey, en donde fue pieza clave para el campeonato con los Rayados en el año 2003 bajo el mando de Daniel Passarella.

Tiempo después, el brasileño, (ahora nacionalizado mexicano), se enfundo con los auriazules en el año 2007, en donde la fortuna no estuvo del todo de su lado, ya que diversas lesiones lo hicieron ausentarse de varios partidos, sin embargo, el jugador pudo sentir en carne propia lo que es jugar un clásico tanto como Tigre como Rayado.

¿En su momento tuviste el apoyo de ambas aficiones, que opinión te merece la afición regiomontana?

-Fueron grandes momentos en el futbol, en los dos equipos la afición apoya demasiadamente bien, hacen su parte en la tribuna y ahora qué bueno que ya está abierto otra vez el estadio para este clásico, claro que yo estuve mucho más tiempo y me identifico más con la afición de rayados, por el campeonato, el haber jugado en el tecnológico, todas las cosas que viví dentro del club se imprimé, pero con Tigres no fue diferente, cada partido con estadio lleno apoyando, me toco también jugar el clásico a favor de Tigres y la gente apoyaba muchísimo, el entorno es muy bonito y estoy muy contento de haber participado en los dos equipos y tengo el cariño de las dos aficiones y eso es lo importante.

Jugaste múltiples clásicos, ¿Como jugador cómo se vive la semana previa y las horas de cara a un partido como este y cómo se vive dentro del terreno de juego?

-Se vive totalmente diferente, normalmente los entrenadores tienen que estar hablando de lo importante que va a ser el partido del fin de semana, en la semana previa al clásico se entrena a full toda la semana y el pensamiento de ganar el clásico es lo más bonito que tiene para un jugador para salir a la cancha motivado para conseguir la victoria, para nosotros es muy bonito ver la expectativa, toda la prensa hablando del partido, yo creo que es lo más hermoso que le puede pasar a un futbolista.

¿Cómo futuro entrenador, con que postura te identificas más, con la idea de Miguel Herrera de ser más ofensivo o con el orden que Vucetich le esta impregnando a los Rayados?

- A mi manera de ver el futbol el orden es lo más importante, el tener equilibrio, recibir pocos goles, yo creo que un equipo que recibe pocos goles tiene muchas posibilidades de salir campeón, claro que hacer goles es bonito y la gente quiere que el equipo vaya para adelante, pero hay momentos en los que se tiene que defender bien, principalmente en los partidos de liguilla.

¿Cómo te imaginas este próximo partido?

-Pues no creo que Tigres se pueda ir todo para adelante, saben que Monterrey tiene jugadores muy importantes en contragolpe por lo que tendrán que cuidar eso, veo un partido muy equilibrado, yo creo que la ventaja se dará para el equipo que marque el primer gol porque obliga al otro equipo a salir a jugar y va a dejar espacios, el clásico se va a definir en detalles, en jugadas de balón parado y todo eso es muy importante y muy peligroso para los dos lados.

¿Pronóstico para esta edición 127?

-Es mucha la ventaja que tiene Tigres, el equipo está más concentrado, viene haciendo mejor las cosas durante todo el campeonato, ahora Rayados con Víctor Manuel ha hecho un cambio de planes de estrategia y le ha salido muy bien, pero creo que el favorito es Tigres yo creo que le podría dar un 70% a que gana Tigres.

Actualmente el exfutbolista está por terminar el curso de la Federación Mexicana de Futbol para convertirse en entrenador profesional y empezar su camino para dirigir a un club de primera división en nuestro país.

Perfil:

Edad: 45 años

Fecha de Nacimiento: 22/12/1976

Lugar de nacimiento : Siqueira, Brasil.

Con Rayados:

Del 2000 al 2004

-70 partidos disputados

- Un gol

Con Tigres:

Del 2007 al 2008

-10 partidos