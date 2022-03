Tigres: Lanzarán en Francia documental de Florian Thauvin sobre su llegada a México

Desde Francia no le pierden el ojo a Florian Thauvin Florian marcó uno de los goles más hermosos de la historia de los Clásicos regios. Foto: Mexsport (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)

Tal fue el impacto en Francia sobre la decisión de Florian Thauvin de venir a jugar al futbol mexicano que desde el país galo preparan el estreno del documental “El Expatriado”, el cual mostrará como fue que Tigres se hizo de los servicios del francés.

El campeón del mundo en Rusia 2018, rechazó ofertas de grandes clubes de Europa para poder arribar a Monterrey, lo que causó el asombro de los franceses por venir a un futbol de menor nivel y no tan reconocido a nivel mundial.

Sin duda uno de los causantes de la llegada de Thauvin a los felinos es su buena amistad con André Pierre Gignac, jugador que ha hecho historia con los universitarios y en nuestro balompié, al ser uno de los extranjeros con mejor rendimiento y más cantidad de goles de los últimos años.

El “Príncipe” (como así le apodan los incomparables a Florian), tuvo un primer torneo complicado con los auriazules, al no poder demostrar la calidad que tiene debido a una lesión muscular que lo aquejó en muchas semanas, además de señalar que no llegó en su mejor forma física al no hacer pretemporada completa debido a los Juegos Olimpicos de Tokyo 2020, donde fue junto con Gignac fue convocado con los “Blues”.

En este Clausura 2022, el camisa número 26 ha sido uno de los jugadores que mejores sensaciones han dejado en el terreno de juego bajo el mando de Miguel Herrera al ya registrar tres anotaciones y una asistencia, siendo el gol más importante el conseguido en el pasado clásico regio entre Tigres y Rayados disputado en la cancha del estadio universitario.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay ]

El francés ya es uno de los consentidos de la afición felina, incluso ya tiene su propio corrido al más puro estilo norteño, además desde su llegada, los incomparables se volcaron en su apoyo y como muestra está la colorida bienvenida que le dieron en el Estadio Universitario el día de su presentación.

El documental será estrenado el próximo 10 de abril por el Canal + de Francia