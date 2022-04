El gesto de Cristiano Ronaldo con juvenil del Manchester United

Cristiano Ronaldo, tuvo un buen gesto con Alejandro Garnacho, juvenil del Manchester United que recibió su primera convocatoria con el primer equipo en la victoria que obtuvieron los Red Devils ante Norwich City, gracias a un hat trick del portugués.

CR7 parece tomar consciencia de la figura mediática que es y luego de estar en medio de la polémica por la agresión a un niño el fin de semana pasado, el lusitano se llevó los reflectores al final del encuentro contra Norwich al obsequiar el balón con el que marcó su hat trick número 60 al juvenil del United, que no tuvo actividad este sábado en Old Trafford.

Garnacho de 17 años, no dudó en agradecerle al portugués por el gesto y a través de redes sociales compartió imágenes del momento junto a Ronaldo, a quien catalogó como “el mejor de todos los tiempos”.

La publicación provocó cientos de reacciones; sin embargo, un comentario del Kun Agüero, fue el que destacó, pues el ex del Manchester City, aseguró que el comentario de Garnacho acerca de que CR7 es el mejor, fue porque aún no ha jugado con Messi. “Porque todavía no jugaste con el mejor pa, Leo Messi”, respondió el Kun.

Cabe destacar que el juvenil del United, nació en España, pero también tiene nacionalidad argentina gracias a su madre. Incluso, el joven de 17 años ya fue seleccionado a la Albiceleste en la última fecha FIFA, por lo que tuvo la oportunidad de convivir con Messi, aunque no vio actividad.