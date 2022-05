Diente López será titular contra Cruz Azul en los cuartos de final

Fiel a su costumbre, Miguel Herrera adelantó su cuadro titular para enfrentar el partido de ida de los cuartos de final contra el Cruz Azul, siendo las novedades la incorporación de Nico “Diente López” por la banda de la derecha.

El uruguayo tendrá la oportunidad de lucirse en la fiesta grande, después de que en este torneo iniciará la mayoría de encuentros desde la banca.

Florian Thauvin ,quedó descartado para hacer el viaje a la Ciudad de México, debido a que aún no está recuperado de un desgarro grado uno de su muslo derecho, por lo que su lugar será ocupado por el campeón goleador del Apertura 2021.

De hecho, respecto a la lesión del francés, el “Piojo” solicitó que se le realizará al jugador unos nuevos estudios para una actualización de su proceso.

El entrenador también negó que tanto Diente “López” como Yefeson Soteldo hayan llegado a destiempo de lo acordado el día de ayer, por lo que todas las versiones que la prensa mencionó sobre los retardos de estos futbolistas fueron negadas especificando el entrenador que todos los futbolistas están enfocados y motivados para el inicio de la liguilla.

“Ellos llegaron a tiempo y forma, estuvieron en todo el entrenamiento y si después ustedes se estaban fijando qué carro llegaba tarde, no es quién lo maneje, los jugadores llegan a tiempo y si no saben tienen una multa interna”.

“Nosotros establecemos multas, después disfrutamos de un asado, pero ayer llegaron bien, los muchachos me dicen: ‘oye, que están diciendo que llegamos tarde’, no, no llegó nadie tarde, estamos bien, también nosotros nos equivocamos y salimos a decirlo” concluyó.

Tigres arrancará la liguilla con Javier Aquino y Jesús Dueñas como laterales, Guido Pizarro, Hugo Ayala y Jesús Angulo como los tres centrales liderados por Nahuel Guzmán en el arco. El mediocampo estaría conformado por Carioca y Juan Pablo Vigón y adelante “Diente” López y Quiñones tratarán de darle balones a modo a André-Pierre Gignac en la ida de los cuartos de final frente a Cruz Azul.

Los felinos viajarán a la Ciudad de México para enfrentar en el juego de ida la noche de mañana jueves contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, con la misión de sacar ventaja.