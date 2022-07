“Los taurinos ya son como los negacionistas”: Director de AnimaNaturalis México

La suspensión y posible prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México es un tema que sigue dando de qué hablar, por lo que Arturo Berlanga, director de AnimaNaturalis México, habló con Publimetro y dijo que los grupos taurinos están empezando ser como los grupos negacionistas, ya que se niegan a ver la evidencia y hechos que hay contra la tauromaquia.

En primera instancia, Berlanga señaló que la tauromaquia no es cultura y que la misma UNESCO no la reconoce como tal. “La UNESCO, como un organismo internacional, no reconoce a las corridas como cultura, como patrimonios culturales. Aquí, ya la propia Secretaría de Cultura del Gobierno Federal mostró una postura que tampoco las considera como cultura, porque son actos que conllevan al maltrato animal”.

El director de la organización que vela por los derechos de los animales recordó que en la Suprema Corte de Justicia se votó que no se pueden considerar como cultura este tipo de actos y que pese a esto, los taurinos se niegan a cambiar de idea. “Nosotros decimos que ya son como un nuevo grupo negacionista, porque quieren seguir negando la realidad de que la tauromaquia no es cultura y ellos mencionas como si nosotros quisiéramos imponer, como si los anima listas fuéramos los que queremos imponer esa idea”, comentó.

Arturo Berlanga señaló que el argumento de que si se cancelan las corridas de toros provocaría la pérdida de más de 28 mil empleos es falso, al igual que la derrama económica es de seis mil millones de pesos.

“Al día de hoy no han podido probar con ningún documento ni con altas del seguro todos esos miles de empleos que dicen tener. Ni tampoco el Gobierno ni la Secretaría de Desarrollo Económico ni la de Turismo ni la Alcaldía Benito Juárez, mediante oficio que nos respondieron, pues tampoco tienen información de una derrama económica relevante alrededor de estos eventos”, dijo.

El directivo señaló que en la Plaza México solo hay registrados 467 empleos y no más, y eso cuando el aforo es al 100%.

El Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la capital ordenó la suspensión de corridas de toros y por el momento se está llevando a cabo el proceso para definir si se cancelan de manera definitiva en la CDMX o se permiten.

