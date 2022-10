Messi recibe a Jon Snow en el Parque de los Príncipes

Es común que en los partidos de los grandes equipos europeos haya celebridades de la televisión y el cine y este martes en el Parque de los Príncipes estuvo el actor Kit Harington para presenciar el duelo entre el PSG y el Benfica de la Champions League, además de que pudo conocer a Lionel Messi.

Te recomendamos

Ricardo Peláez deja de ser director deportivo de Chivas

Inés Sainz asegura que Manuel Neuer ‘es un patán’

Modelo fitness es expulsada de gimnasio por sus candentes fotos

La Pulga, que no pudo jugar debido a unas molestias físicas, también asistió al estadio para apoyar a su equipo y ahí fue donde el británico conoció al astro del futbol.

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, fue la encargada de compartir a través de Instagram Stories el momento en que Harington posó con ella y con Leo, y además de mencionar a su marido a Kit lo nombró Lord Commander Jon Snow.

Antonela-Kit-Messi (@antonelaroccuzzo)

Hay que recordar que Kit Harington le dio vida a Jon Snow, también conocido como Lord Commander o The King of the North, en la serie Game of Thrones.

La imagen se volvió viral y muchos usuarios de redes sociales destacaron que Messi y Antonela apoya al Lord Commander, otros que los dos lucían felices de conocerse, y otros más que Leo lucía más contento que cuando está con su mujer.

Messi sin Jon Snow / Messi con Jon Snow pic.twitter.com/fmGVrGNiON — Mike Revelo (@Mike_Revelo) October 11, 2022

Jon Snow tiene el apoyo de Antonella y Messi. Listo se terminaron los debates. El es el príncipe prometido pic.twitter.com/BLLeJU4luO — Luckas (@57Luckas) October 11, 2022

Daenerys la reina loca team Mbappe y Jon Snow team Messi, suya es la canción de hielo y fuego pic.twitter.com/vmZPOEs7fh — David Brownie (@DavidBrownie84) October 11, 2022

Leo Messi y Jon Snow juntos



Yo: https://t.co/dsjMIxT4KF — shan (@oharabinks) October 12, 2022

Messi tiene cositas de Jon Snow pic.twitter.com/xSQ3WrLIbL — Pedro Insausti (@PedroInsausti87) October 12, 2022