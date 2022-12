“Quería abrazar al Tata”: Luis Chávez sobre cómo se enteró que jugaría en Qatar 2022

Luis Chávez fue uno de los mejores jugadores de la Selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, a pesar de que el Tri tuvo su peor actuación en 44 años.

Dicha situación, generó emociones encontradas en el futbolista del Pachuca, pues aunque fue alabado por la afición, en entrevista al volante con el Escorpión Dorado, reconoció que la eliminación del Tri le provocó tristeza.

Te interesa: Raúl Jiménez manda mensaje tras eliminación del Mundial

“No puedo estar contento plenamente, porque yo quería quedarme unos días más y seguir avanzando de ronda, nos habíamos fijado llegar a un quinto partido y no llegamos al cuarto. A pesar de que personalmente creo que lo hice bien, pero si no lo haces bien en equipo no puedo irme contento”, aseguró.

Además, el jugador de 26 años se sinceró al mencionar que México no hizo un buen Mundial, por lo que la eliminación en fase de grupos la consideró justa.

“Creo que es justo porque los primeros dos partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgamos. El partido contra Polonia pudimos haberlo ganado. Al final esos dos partidos dejamos ir el resultado”, agregó.

Asimismo, Chávez reveló cómo es que vivió el gol de tiró libre que anotó contra Arabia Saudita, el cuál ilusionó a la afición mexicana con la posibilidad de avanzar.

“Lo único que quería era festejar, no sabía ni para donde correr, buscaba a mi familia y no la veía entre tanta gente. Iba a festejar y justo llegaron todos y celebramos juntos. Del tiro libre no me acordaba tanto hasta que vi los videos, lloré un poco”, confesó.

Además, sobre el mensaje que le mandó el Bayer Leverkusen en redes sociales, el volante mexicano mencionó que le gustaría que el club alemán hiciera una propuesta formal a los Tuzos, ya que uno de sus mayores sueños es jugar en Europa.

Te recomendamos: La emotiva carta de despedida de Andrés Guardado del Tricolor

“Ojalá dijeran algo y le hablaran al Pachuca, para algo más formal. Me preguntaron qué onda con ese hola que mandó el Bayer Leverkusen digo pues que le hablen a Pachuca y le manden una propuesta que sería lo ideal. Sería un sueño para mí jugar en Europa y una liga como la alemana”.

Asimismo, el futbolista del Pachuca compartió cómo fue que se enteró que sería titular en Qatar 2022, mencionando que el Tata Martino se le acercó durante un entrenamiento para darle la noticia.

“Trabajaba para ser titular, no era para ver qué pasaba. Trataba de complicarle al profe esa decisión. Me dijo en corto, estábamos en Girona en un entrenamiento me habló y me dijo que me tranquilizara, porque la andaba cagando, me dijo ‘tranquilo, prepárate físicamente, mentalmente, porque vas a iniciar el primer partido’.

“Me equivocaba mucho cuando normalmente no, estaba como molesto y el profe me veía acelerado y me agarró y me dijo que me tranquilizara porque iba a jugar pasara lo que pasara con Suecia, me dice ‘vas a jugar, lo hagas bien lo hagas mal vas a iniciar el primer partido en el Mundial’. Me cagaba, quería brincar y abrazarlo”, sentenció.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: