“Tengo un sabor amargo, teníamos equipo para pelear”: Orbelín Pineda

Orbelín Pineda, rompió el silenció tras la eliminación de la Selección mexicana en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que cree que pudieron hacer mucho más.

En entrevista con Marca Claro, el futbolista guerrerense habló sobre lo ocurrido en Qatar con el Tri, reconociendo que aunque muchos aficionados no creían en Gerardo Martino, los seleccionados sí confiaban en él, razón por lo que la temprana eliminación dolió aún más.

“Me quedo con un sabor amargo, teníamos equipo para estar peleando, teníamos grandes jugadores y un gran entrenador. Al final él nos proponía lo que él creía y nosotros creíamos en él, por eso nos queda un sabor amargo, creo que podríamos dar mucho más. “Fue complicado manejar la situación, siempre se hablaba de él, la gente ya no estaba conforme con él pero al final de cuentas, él confiaba en 26 jugadores”, contó el jugador del AEK de Atenas.

Pese a la amarga eliminación de México, Orbelín confesó que fue una gran experiencia para él, esto debido a que Qatar 2022 fue su primer Mundial.

“Fue algo maravilloso, pero amargo porque al final de cuentas no pudimos aspirar a lo que se ha aspirado en otras ocasiones, ante Arabia salimos a marcar sí o sí los cuatro goles que era lo principal.

Mi ilusión estaba al tope desde el primer día que me dan luz verde, me tocó ya al final ante Arabia estar preparado, el Tata se acercó conmigo, me dijo que confiaba en su planificación y me pidió que diera lo mejor de mí aunque fueran 45 o 60 minutos”, sentenció.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: