Así era la relación América Guinart con Vicente Fernández

América Guinart recordó a Vicente Fernández. La ex esposa de Alejandro Fernández guarda lindos recuerdos. (Foto: Instagram.)

América Guinart, la primera esposa de Alejandro Fernández y madre de Alex, Camila y América compartió con Publimetro algunos detalles de sus lazos con Don Vicente Fernández.

El Charro de Huentitán murió el 12 de diciembre de 2021 a la edad de 81 años, el Día de la Virgen de Guadalupe del cual era gran devoto.

Vicente Fernández muere a los 81 años

Alex y América Fernández salen consternados del hospital tras ver a su abuelo

Gerardo Fernández reveló que su madre “está devastada”

“Mi papá Vicente siempre fue muy inteligente”.

[ YEMA, la marca 100% mexicana, comprometida con la salud y el medio ambiente ]

América tiene un recuerdo especial

América Guinart tiene muchos recuerdos con Vicente Fernández pero hay uno que guarda con especial cariño.

“Vicente me llegó a dar regalos físicos lindos. Creo que el más significativo para mí, fue un traje charro que me regaló él después de un concierto. Él se lo quitó, lo firmo y me lo regaló; ahora, la botonadura se la di a Alex para que la pusiera en un traje charro, y de alguna manera portarlo, pero tengo guardado mi traje, eso fue muy bonito”, finalizó Guinart.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE