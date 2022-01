Vanessa Claudio responde a las críticas sobre los cambios en su apariencia física

Vanessa Claudio está de vuelta en México para incorporarse a la nueva etapa del programa Al extremo. La conductora puertorriqueña estuvo fuera del país por dos años, donde vivió nuevas experiencias en Estados Unidos y Turquía.

Vanessa charló con Publimetro sobre este ciclo que está por iniciar.

“Uno en la vida como comunicólaga debe tener la habilidad de dominar todo tipo de temas; las experiencias previas, sobre todo en Estados Unidos, donde hice trabajos de mucha investigación, me fueron preparando para este preciso momento. Mucha gente tiene la curiosidad de verme en estas emisiones, que representa un nuevo reto”, adelantó.

La ex reina de belleza busca imprimirle su propio sello a cada una de las secciones, para hacerlas más extremas.

“Vamos a tener secciones nuevas, le voy a inyectar mucho de Vanessa, al extremo (risas). Tiene cosas muy fuertes, pero también la sensibilidad de tocar temas; además, disfruto de los reencuentros, los animales, el Rey del barrio y el extremo drama que me divierte mucho”.

La comunicadora está emocionada y nerviosa de iniciar como titular el programa junto a Uriel Estrada: “uno siempre tiene la ilusión de que la gente te extrañe y que te reciba con mucho amor, siempre digo que es mejor no esperar y recibir todo”.

Al preguntarle qué tipo de aventura extrema ha tenido respondió: “estuve en un avión en septiembre 11, cuando sucedió lo de las torres gemelas y cuando estábamos volando nos dicen lo que había sucedido y nos desviaron, fue bien fuerte la situación, muy extremo” y agregó, “el amor es extremo no se enamoren (risas)”, detalló y reveló que por ahora está sola, aunque muchos se asombren de que sea una mujer libre e independiente.

Especulaciones sobre su apariencia física

“Esta semana volví a a hacer ejercicio, el asunto es que sí he comido mucho, estoy más gordita y se me nota en ciertas partes. Ya me hice unas pruebas para saber qué es lo que me pasa para comenzar un plan alimenticio. Si me genera cierta molestia los comentarios de la gente que dicen que mi rostro, que si me hice cirugía, pero solo es un cambio en mi metabolismo y ya estoy trabajando en ello”.

Al momento de la entrevista, la conductora cuidaba a su mascota de nombre Luka, que fue operado de emergencia: “estaba muy preocupada, él está conmigo desde que tenía dos meses, pero ya lo tengo en casa y se está recuperando”, finalizó.

Vanessa Claudio, a detalle

Vanessa Claudio comenzó su carrera en México como conductora de Venga la alegría, posteriormente lideró el reality show Este es mi estilo. Después de eso, decidió probar suerte en Estados Unidos como presentadora en Suelta la sopa y luego se trasladó a Turquía para conducir el reality El poder del amor, que se transmitió en Latinoamérica.

Al extremo ofrece adrenalina pura, con contenidos reales, cercanos e impactantes; un programa hecho para todo público y cercano a la audiencia de nuestro país. Es la fórmula de entretenimiento con secciones que atrapan; cada emisión es una experiencia diferente.

¿Cuándo y dónde se estrena la nueva etapa de Al extremo?

24 de enero a las 18:00 horas, por Azteca Uno.

