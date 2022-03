Después de dos años de espera, Fonseca vuelve al Auditorio Nacional

El jueves 17 de marzo, el cantante y compositor colombiano, Fonseca, se presentó por segunda ocasión en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, luego de verse en la necesidad de posponer su concierto -programado para 2021- debido a la situación de pandemia por el Covid-19.

Con todas las medidas de seguridad activas, se abrieron las puertas del recinto. La espera se diluyó, dando paso al encuentro del cantante con su público en México, quien lo recibió entre gritos de vida y banderas de Colombia, que durante toda la noche se movieron al ritmo de rock, pop, jazz, vallenato y hasta mariachis. Las fusiones musicales fueron la constante de la “parranda” en el concierto de Fonseca.

”Una buena parranda en el Auditorio sin vallenato, no es parranda” — mencionó Fonseca en el Auditorio

“Ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción”, fue de las primeras estrofas que escucharon el escenario del Auditorio, teniendo la certeza que la noche estaría llena de matices y entregas a doble vía.

Fonseca en el Auditorio Nacional Después de dos años de espera, el cantante colombiano logró repetir un concierto en el recinto (Alejandra Mejía)

La primera parte fue una visita al pasado -“Ven”, “Estar lejos”, Idilio”-, fueron las canciones que dieron inicio a un encuentro con la gente que deseaba seguir cantando; “Te mando flores” en su versión homenaje, dio paso a que el colombiano estuviera acompañado por “El Dandee y Geeicy Rendón” que se hicieron presentes gracias a la magia de la tecnología y las pantallas.

“Buenas noches, mi México lindo y querido...hoy acá vamos a dejar el corazón, así que bienvenidos a esta parranda”, — fueron las palabras que declaró el artista antes de continuar con el repertorio.

Los éxitos “Desde que no estás”, “Alma de hierro”, “Vine a buscarte”, “Enrédame” fueron recibidas por las almas exultantes que no pararon de bailar y que hicieron sentir al cantautor todo su apoyo. Con angustia en el cuerpo, Fonseca compartió con su público su pesar, al haber amanecido con malestar en la garganta, el cuál no fue impedimento para dar su show. “Al final día se canta con el corazón”, precisó.

Fonseca en el Auditorio Nacional Después de dos años, el cantante colombiano logró regresar al recinto con un concierto (Alejandra Mejía )

Los vallenatos no se hicieron esperar por parte del cantautor en el Auditorio Nacional; “Mercedes”, llegó con la consciencia de las palabras y sus impactos se colocaron en escena. El colombiano mencionó que era importante considerar la época en la que fue escrita: “Piense que este vallenato se escribió hace muchos años”. La música es, entre otras cosas, parte de las reflexiones y los cambios en la sociedad. Desde ella también nos contamos y hacemos válidas muchas realidades.

A la fiesta llegaron como invitados especiales, el dueto Río Roma, con quienes cantó “Caminar de tu mano”; a la par, las personas se abrazaban y coreaban la letra. Un segundo invitado llegó al escenario para emocionar corazones y representar al público infantil, quiénes también fue parte de la velada. Agustín, hijo del cantante, subió al escenario para acompañar a su padre con una versión de “Arroyito” muy sentida e inolvidable. También hubo espacio para las canciones más recientes, “Háblame bajito”, “Cartagena” y “2005″.

En repetidas ocasiones durante el concierto, el cantante evocó a Vicente Fernández a través del “el orgullo de las raíces”. A modo de homenaje junto con los integrantes de Mariachis de Oro, interpretaron éxitos de “El Charro de Huentitán”, “Mujeres divinas” y “Si nos dejan” fueron cantadas a la par con el público asistente, quienes agradecieron entre aplausos la innovadora participación de los mariachis en el concierto.

“Eres mi sueño” fue la canción con la que Fonseca agradeció la asistencia “…acá estamos con ronquera y todo…Y les digo algo, nos volveremos a ver en este escenario” y la que culminó una parranda que no escatimó en absoluto.

Fonseca en el Auditorio Nacional El cantautor colombiano cerró su presentación junto a un grupo de mariachis para deleitar a su publico mexicano (Alejandra Mejía)

