Alfredo Adame regresa a la soltería, por esta razón dejó a Magaly Chávez

Alfredo Adame decidió finalizar su relación con Magaly Chávez y por ende ya no habrá boda.

En un encuentro con los medios de comunicación, Adame explicó que su noviazgo con Magaly se terminó, debido a sus problemas de actitud.

Alfredo Adame y Magaly Chávez

“¿Magaly? No, Magaly ya no es mi novia. Es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que está cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda”.

Además,explicó que a lo largo de su corto noviazgo tuvo que soportar actitudes molestas por parte de la exintegrante de Enamorándonos, y haste dijo que la madre de Magaly le advirtió de lo caprichosa que es.

“¿Cómo puede ser que alguien a las 3 de la mañana te hable y te diga que si le llevas un pay de limón de Sanborns? (…) Hasta su mamá me habló y me dijo: ‘Mijito, tienes que entenderla porque desde niña ha sido muy caprichosa’”, dijo Adame.

¿Alfredo Adame piensa en reconciliación?

A pesar de la ruputura, Alfredo dejó la puerta abierta para una reconciliación, esto debido a que viajarán a República Dominicana.

“Ya habíamos comprado los boletos para ir a República Dominicana, pues voy a ir y a ver qué pasa. Ahí ya, si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono”, dijo.

Aunque ya decidió frenar los preparativos de la boda ya que considera que la ruptura es algo casi definitivo.

A pesar de la ruptura se sguirán viendo, ya que ambos formarán parte del reality de tv Azteca a Soy famoso ¡sácame de aquí!; donde12 famosos tendrán que enfrentarse a situaciones extremas, compitiendo y conviviendo.