Cynthia Rodríguez abandona Venga la alegría, por esta fuerte razón

Mucho se ha especulado de la salida de Cynthia Rodríguez de Venga la alegría, situación que podría afectar al matutino, debido a que es una de las consentidas del público.

Cynthia Rodríguez Instagram @cynoficial

Sin embargo, el periodista Alex Kaffie ha asegurado que son los últimos días de la conductora en el programa de Tv Aztea. Así lo escribió en su columna Sin Lisonja para El Heraldo de México.

Kaffie también reveló la fuerte razón por la que Cynthia Rodríguez dejaría VLA.

“Pese a que Flor Rubio se encargó ¡hasta el cansancio! de desmentir lo que aquí publiqué en marzo respecto a que Cynthia Rodríguez se iría de Venga la Alegría ¡la verdad me asiste! Sí, esta semana la exalumna de La Tarademia abandona el matutino de Azteca Uno para emprender un largo viaje con su pareja Carlos Rivera en el que anhela quedar embarazada. Ojalá Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González tenga el señorío (lo dudo) de decir “Álex Kaffie tenía razón y contó la verdad”.

El cantante mexicano Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, viven uno de los romances más admirados de la farándula. Tienen cinco años juntos y al menos uno desde que comenzaron a convivir.

La historia inició durante la participación de ambos en el reality show de TV Azteca, “La Academia”, donde ambos compitieron por el máximo premio. Finalmente, Rivera ganó la tercera temporada aunque pareció emocionarse aún más por conocer a la compañera del programa. Años más tarde, la conductora confesó que siempre vio al cantante “como un niño”, ya que era menor que ella.

Cynthia Rodríguez deja ‘Venga la Alegría’ Instagram @carlosriveraycynthiarodriguez

“Siempre fuimos buenos amigos pero ambos tomamos caminos distintos”, dijo la conductora de Venga la Alegría, según el portal MX Hoy. La también cantante siempre consideró como un amigo a Rivera quien en aquel entonces se radicó en España para protagonizar “El rey león”. Pero 2015 se reencontraron y Cynthia Rodriguez quiso entrevistarlo para su canal en Youtube, una ocasión donde ambos comenzaron a verse de otra manera.

En las redes sociales muchos comentaron las actitudes de los dos famosos, quienes no dejaron de coquetearse aunque también dejaron ver sus nervios durante la entrevista. Para muchos de sus fanáticos este sería el inicio de su relación aunque Cinthya quiso desmentir entonces los rumores. “Fuimos amigos durante muchísmos años, al final dejamos de serlos porque lo que teníamos ya no era de amigos. Yuridia dice que los amigos no se besan en la boca”, dijo en Venga la alegría.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Aunque confirmaron su relación, dejaron en claro sus deseos de que respetaran su privacidad. Tanto el cantante como la presentadora evitan de manera constante hablar sobre su romance tanto en los medios o compartir fotografías juntos. “Tengo una relación que es muy discreta desde el día uno. Tenemos un amor tan bonito y fuerte que nos amamos en libertad, nos apoyamos y protegemos siempre. Es por eso que no queremos que nadie opine”, expresó en una entrevista para Ventaneando.

Tras cinco años de relación, la pareja planea su futuro. Durante el encendido del árbol de Navidad en el canal TV Azteca, Rodríguez se mostró emocionada en lo que depara 2022. “Yo sería la más feliz. Es un sueño que tengo en mi vida, creo que el más grande que tengo es tener un bebé y espero que sea el próximo año”.

El cantante Carlos Rivera también rompió el silencio al hablar de su ilusión de convertirse en padre al lado de su pareja Cynthia Rodríguez. Esperemos que sea pronto, si se da antes del matrimonio ni modo, dijo entre risas. Luego aseguró que le gustaría tener al menos dos hijos.