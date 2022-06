Justin Bieber muestra que sufre un síndrome llamado Ramsay Hunt que le paralizó la mitad de su cara

El cantante canadiense Justin Bieber se vio forzado a posponer conciertos de su gira llamada “Justice World Tour”. Cuando anunció esto dijo que era por un temas de salud y para confirmarlo el artista subió un video a su cuenta oficial de Instagram en el cual muestra que tiene la mitad de su cara paralizada. “Como probablemente pueden ver tengo un síndrome llamado Ramsay Hunt y este virus ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales”, mencionó Justin.

Asimismo, el cantante explicó que su condición actual de salud se trata de algo serio y agregó, “Como pueden ver este ojo no está parpadeando y no puedo sonreír de este lado de mi cara”. Relacionado con la cancelación de varios de sus conciertos Justin dijo, “Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos conciertos, en este momento obviamente no soy físicamente capaz de hacerlos”.

Justin Bieber pide que se tome en serio su condición de salud

Cabe apuntar que conforme con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el síndrome Ramsay Hunt “es una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca. Ocurre cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio en la cabeza”. Este extraño virus llamado varicela-zóster “es el mismo que causa la varicela y el herpes y principalmente se presenta en los adultos.

Finalmente el artista confesó, “Esto es bastante serio como pueden ver y desearía que no fuera el caso pero mi cuerpo me está pidiendo que baje el ritmo y espero que ustedes puedan entender”. Posteriormente en una historia de Instagram el intérprete de “Baby” mencionó que “le ha sido muy difícil el poder comer lo cual es para él algo muy frustante” y pidió recen por su salud.

