Video: “Chin... a su madre”, así fue como Eduardo Yáñez desmintió tener Parkinson

Eduardo Yáñez ha tenido que salir a desmentir algunos rumores, después de que una revista publicara que el actor sufre Parkinson y “que tenía miedo de quedarse sin trabajo”.

Yáñez utilizó su cuenta de para hablar de dicha noticia. “Buenos días a todos mis fans a todos aquellos que me siguen, a mis haters también buenos días. Quiero aclarar otra vez una nota estúpida que salió el día de hoy en la que se dice que yo tengo mal del Parkinson”, comentó.

Y agregó, “lo que les quiero decir aquí con mi compañero y todos los que me rodean, ‘que yo no esto enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren, yo creo que el que saca una nota de esta naturaleza es porque te desea lo peor, así que mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que chin... a su madre”.

“Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos”, finalizó.

Fue la revista TVNotas que publicó, que un supuesto amigo del actor les habría afirmado que Yáñez llevaba varios años con esta enfermedad.

“Eduardo fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, lo cual lo tiene muy preocupado, pues aunque se encuentra en su primera etapa, teme que al progresar, quede incapacitado para trabajar”, se lee en la publicación.

Y continúa, “a mediados del año pasado empezó con pequeños temblores y se le caían cosas, pero pensó que era parte del estrés; trató de estar más tranquilo y empezó a tomar vitaminas (...) le brincaba la mano y se sentía raro. (Fue) con un neurólogo; le hicieron más estudios y lamentablemente le diagnosticaron Parkinson”.