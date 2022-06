Enrique Guzmán se vuelve tendencia por una fotografía llena de historia

El cantante Enrique Guzmán de 79 años se recupera de Covid-19 luego de cuidarse por casi dos años para evitar contagiarse del virus, el legendario actor dio positivo por primera vez por lo que se vio obligado a suspender un concierto que tenía agendado este fin de semana.

“Ya me encuentro en mi casa, aislado y sin mayores molestias, agradezco la atención de todos”, señaló en sus redes sociales.

Enrique Guzmán tiene más de 60 años de trayectoria, el pionero del rock and roll en español, se posicionó en tendencia este domingo.

“Ahora que Enrique Guzmán es TT les recuerdo que si la cultura de la cancelación este señor ya hubiera sido olvidado por entre otras cosas golpear a su exesposa, abusar de su nieta cuando tenía 5 años y por ser una basura homófoba”, ”Enrique Guzmán con Covid, ya lo sobrevuela Adela Micha”, “No creo ser la única que cuando vio que Enrique Guzmán era TT pensó que era por...”, fueron los comentarios e algunos internautas entre críticas y mensajes de pronta recuperación.

La libra porque la libra, ya está vacunado el buen Enrique Guzmán 👍 — Javier Terrazas M (@terrazas7) June 19, 2022

Enrique Guzmán junto a Cantinflas y Chabelo

Twitter trajo una vieja fotografía en blanco en el que posan Enrique Guzmán, Mario Moreno Cantinflas y Xavier López Chabelo que generó algunos comentarios de los internautas.

Enrique Guzmán y Cantinflas traían el mismo bigotito! — Victor Garcia Cortes (@yodokono) June 19, 2022

“No sé si hay aristas nuevos… debe haber, lo que pasa es que yo no los conozco [risas]”, dijo alguna vez Enrique Guzmán en entrevista con Publimetro.

Con más de 60 años de trayectoria, el pionero del rock and roll en español reveló que pese a todo lo bueno y malo de la carrera artística está satisfecho.

“Hay muchos esfuerzos, dolores, operaciones, risas, lágrimas, pero he tenido de todo y estoy aquí sano. Hoy me siento bien contento, y no podría seguir si no estuviera ilusionado de salir a un escenario, aún me pongo nervioso. Ahora la gente me ve de otra manera y me gusta, no cambiaría nada del pasado aún con todos mis errores, y todo lo volvería a hacer igual que ayer. Tengo una vida con tantas experiencias, que flojera recordar nomás las buenas, el chiste es que haya de todo””.