Marcela Guirado es Julia en Reputación Dudosa, uno de sus personajes más retadores

Marcela Guirado es una actriz tapatía de 32 años que a lo largo de los años ha demostrado en diversos proyectos que es capaz de enfrentarse a cualquier reto y su papel como “Julia” en la nueva serie de Claro Video “Reputación Dudosa”, no fue la excepción. Este nuevo proyecto de Claro se estrenó el 30 de junio de este año y para conocer más de su personaje, Publimetro habló con Marcerla Guirado y la actriz compartió, “Esta serie es muy distinta a las demás en las que he trabajado y principalmente uno de los retos al que me enfrenté al interpretar este personaje es que Julia era pareja de Luisar, quien es el personaje principal y él está muerto entonces yo tenía que actuar todas las escenas dos veces, porque una era con él y otra sin él. Y era estar actuando sin alguien pero al mismo tiempo tenía que ponerle mucha emotividad a mi personaje y yo nunca pude hacer contacto visual con Marcus Ornellas porque nuestros personajes nunca se pueden ver”.

En la misma línea, es preciso decir que esta serie trata de la vida y asesinato de “Luis Arturo López Alcalá”, mejor conocido como “Luisar” (Marcus Ornellas), quien muere de un supuesto infarto. “Julia” es una detective criminalística que fue pareja de “Luisar” en el pasado y le toca llevar el caso del misterioso fallecimiento de su exnovio por lo cual se apasiona por encontrar al asesino a toda costa. Y en el proceso de su investigación “Julia” descubrirá varios secretos que “Luisar” escondía. “Cuando eres un actor yo considero que te vuelves una especie de investigador porque tratas de descubrir quién es tu personaje y este trasfondo de su vida para interpretarlo de la mejor manera”, compartió Marcela de su experiencia actoral.

Marcela Guirado. Marcela Guirado. / Foto: Cortesía.

Marcela Guirado se metió en la piel de “Julia” en “Reputación Dudosa”

Además, Marcela Guirado explicó que aunque esta serie gira en torno al asesinato de “Luisar” y sí se ven armas en el proyecto no es una serie de acción como tal ya que se concentra en las circunstancia personales de cada personaje. “Es una comedia negra y se centra en lo que les pasa a los personajes y la preparación del personaje que en esta caso yo interpreto que es Julia tuvo que ver con entender su mundo interno”.

Marcela Guirado. Marcela Guirado. / Foto: Cortesía.

Por último, “Reputación Dudosa” está conformada por 8 episodios que ya están disponibles en Claro Video y otros actores que salen en la serie son: Sara Corrales, Verónica Langer, Grettell Valdez, Claudia Álvarez y Luz Ramos. “Esta historia me gusta mucho porque es muy diferente a las demás y creo que es una propuesta arriesgada en la cual la productora se atrevió a cambiar la narrativa. Y cada personaje se enfoca a distintos géneros y definitivamente esta serie te deja reflexionando porque en este proyecto la muerte definitivamente es un personaje”, concluyó Guirado.

Marcela Guirado y Marcus Ornellas. Marcela Guirado y Marcus Ornellas. / Foto: Cortesía.

