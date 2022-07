Lit Killah habla de su nuevo sencillo Bipolar y de sus planes a futuro

“Bipolar” es el sencillo más reciente del rapero Mauro Román Monzón, mejor conocido como Lit Killah y para platicar de esto el cantante vino a México y dijo a Publimetro lo siguiente, “Esta canción la hice en un campamento en Argentina para empezar a trabajar en mi nuevo disco. Esta canción Bipolar me gustó mucho como quedó y desde un inicio me imagine invitar a alguien a rapear y fue Lil Mosey quien se unió a esta canción”.

Asimismo, el rapero argentino dijo, “Yo considero que las raíces son algo que incluye muchas cosas porque tiene que ver mucho con el color y los sonidos. El freestyle es algo que me representa y mis canciones las sigo haciendo con ese mismo sentimiento”. Lit Killah habló de la diferencia entre hacer música y entre el freestyle y comentó, “El pasar del freestyle a componer es muy difícil porque es pensar en escribir algo que se va a quedar para siempre en una canción y el freestyle es algo que vas improvisando y no pasa nada. En la música el punto es simplificar tus conceptos y no puedes extenderte tanto como en el freestyle”.

Lit Killah llegó a México para promocionar “Bipolar”

Es preciso decir, que este año Lit Killah comenzará una gira musical llamada “Mawz Tour” y de esto el artista mencionó, “México es el país en el cual más espero presentarme porque en esta ciudad está mucho el hype en las redes sociales de que este público es el mejor. Además el público que más me sigue a mí es la gente de México”. De sus inicios en la música, Lit confesó que “comenzó con el freestyle y después con el rap y nunca se imaginó llegar a ser músico porque solamente comenzó a hacer lo que más le gusta que es rapear”.

Lit Killah. Lit Killah. / Foto: Cortesía.

Por último, Lit Killah platicó los artistas a los que más admira son: Eminem, Skrillex, Daddy Yankee y Bad Bunny. “Estos son los artistas son los que más me interesan y obviamente más artistas más con los que me gustaría trabajar en un futuro”.

