Asha habla de sus raíces en su canción Fille d’Afrique

La cantante de origen marroquí llamada Asha sigue haciendo lo que más le gusta que es componer canciones y “Fille d’Afrique” es su más reciente sencillo en el cual ella habla del país en el cual nació y de toda su cultura. En entrevista con Publimetro la artista compartió, “La verdad siempre había querido hacer una canción que hablara de mis raíces, de quién soy para presentarme. Este sencillo se dio de una manera muy natural porque durante la pandemia un amigo productor que es alemán me mandó el track y al escuchar la música se me ocurrió el título de la canción”.

Es preciso mencionar que “Fille d’Afrique” significa “Hija de África” y está escrito en idioma Francés. “A partir del nombre de la canción hice todo el concepto del sencillo. Estoy muy feliz porque el video, la letra y la melodía quedó como siempre lo imaginé”, platicó Asha. Relacionado con la nacionalidad de Asha, ella contó que “nació y creció en Marruecos y a los 18 años viajó a España”. Como dato relevante, la cantante habla francés, árabe, español e inglés, ya que son idiomas que los dos primeros son idiomas que se hablan en Marruecos de forma común. Para entender el por qué del título de su canción “Hija de África” es porque Marruecos pertenece a la parte norte de África.

Asha. Asha. / Foto: Cortesía.

Asha tiene una cultura muy variada que enriquece su música

En la misma línea, Asha recientemente firmó un contrato con Warner Music México y de ello dijo, “Me siento muy agradecida porque no todos pueden firmar un contrato discográfico y es una trayectoria muy complicada. Además con una empresa multinacional y con México que es un país que si a mí me lo hubieran dicho de pequeña nunca me lo hubiera creído”. Acerca de sus inicios, Asha comenzó como compositora y ella ha escrito grandes éxitos para otros artistas como “Oye Pablo” para Danna Paola, “Booty” para Becky G y C Tangana.

Finalmente, la cantante y compositora compartió que para este año lanzará muchas canciones de diferentes conceptos ya que a ella ”le gusta que cada canción tenga un ritmo diferente y no le gusta encasillarse en un género musical”. En cuanto a un álbum todavía no sabe si este será el año en el cual decida estrenar uno o hasta el siguiente.

