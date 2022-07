Soy tu fan está cada vez más cerca de su estreno en el cine

"Soy tu fan". "Soy tu fan". / Foto: YouTube Canal Once.

El 28 de abril de 2010 se estrenó en el Canal Once la serie “Soy tu Fan” la cual después de 12 años tendrá una película que se espera salga este año. Fue por medio de sus redes sociales que la cadena de cines en México Cinépolis compartió una primera mirada a lo que será la cinta de “Soy tu Fan”. Lo que se puede observar en el teaser es que el elenco original participará en esta tan esperada película.

Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, Maya Zapata, Juan Pablo Medina, Johanna Murillo, Flor Edwarda Gurrola, Gonzalo García Vivanco, son algunos de los actores que aparecen en el clip de la cinta. Asimismo la cadena de cines señaló que “muy pronto avisarán la fecha de estreno de la película de Soy Tu Fan”. En el video aparecen los actores por parejas en un coche mientras cantan el tema principal de la serie llamado “Fan” que es interpretado por el cantante Sandoval.

Puedes revisar: La familia OPPO sigue creciendo y lanza la serie Reno7 en su primer evento para toda Latinoamérica

“Soy tu Fan” regresa a YouTube

Cabe mencionar que desde el año pasado el Canal Once por medio de su cuenta oficial de YouTube publicó las dos temporadas de “Soy tu Fan” en la plataforma. Esto fue una gran sorpresa para los fanáticos de la serie debido a que por mucho tiempo no había manera de verla. Ante el anuncio del próximo estreno de la cinta los internautas han reaccionado con comentarios positivos como, “No inventen me muero”, “Un sueño hecho realidad”, “Ya queremos verla” y “No lo puedo creer”.

Ana Claudia Talancón y Johanna Murillo. Ana Claudia Talancón y Johanna Murillo. / Foto: Instagram.

Finalmente, algo que también llamó la atención a los fanáticos de “Soy tu Fan” es que en el teaser salen algunos actores que no han salido en la serie por lo cual se puede pensar que la película contará con nuevos personajes. Como contexto, “Soy tu Fan” la serie cuenta la historia de “Charly” (Ana Claudia Talancón) quien terminó una relación sentimental con “Julián” (Osvaldo Benavides) y está viviendo su duelo de la separación, hasta que conoce a “Nico” (Martín Altomaro) quien se enamora de ella y juntos inician una nueva historia de “amor”.

Lo más leído en Publimetro