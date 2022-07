Parrilleros regresa con más retos y deliciosas recetas

El día de hoy se estrena una nueva temporada del programa “Parrilleros: Pasión por la brasas” y es que debido al éxito de este reality show se trata de la tercera temporada. En entrevista con Publimetro el chef Antonio de Livier mejor conocido como “Toño” platicó cómo ha sido para él formar parte de este programa por tres ocasiones. “Este programa es parte de mi vida porque he sido el host desde que empezó y le de dado un rumbo y comunicación. Me da mucho orgullo esto porque le he metido muchas ganas y mucho corazón a este proyecto”, mencionó “Toño”.

Toño de Livier.

En cuanto a la dinámica del programa “Parrilleros” este es un reality show en el cual “Toño” de Livier es el host y presenta a los competidores que son cocineros e influencers. “El público va a aprender y va a ver a muchos de sus influencers favoritos. Muchos de los participantes hacen mucho contenido y tienen a sus seguidores”, dijo Livier de esta temporada. Como dato, la temporada 3 de “Parrilleros” consta de 6 episodios de una hora y estará llena de retos.

Llega la tercera temporada de “Parrilleros”

Es preciso mencionar que Baja California es el lugar en el cual se desarrolló la tercera temporada de “Parrilleros” y de esto el chef compartió, “Para mí representa un gran orgullo y compromiso que la serie se haya grabado en mi lugar natal. De la misma forma esto merece un gran agradecimiento a la vida y al sartén por el poder estar en el estado que me vio nacer“. Además el chef confesó que para él fue “muy emotivo el poder cocinar en su tierra y experimentó una especie de catarsis”.

Antonio de Livier.

Finalmente, el chef platicó cuáles serán las sorpresas que el público podrá esperar de esta nueva temporada y dijo, “Van a haber dinámicas con la familia, está el reto Barcel botanero que le va a dar muchas ideas de cocinar al televidente y esto me emociona mucho”. “Después de tantos años de participar en este programa Parrilleros ha formado parte de mi familia porque en mi casa ya somos parrilleros”, concluyó Antonio de Livier.

