¿Qué enfermedad tiene en la nariz la hija de Ivonne Montero? Esto es lo que la actriz ha contado en la Casa de los Famosos

Tenía dos meses de embarazo cuando Ivonne Montero se separó de su entonces esposo, el fallecido músico Fabio Melanitto. Su bebé nació con un problema en el corazón que ha mantenido a la pequeña entre médicos, pero en la actualidad, con nueve años, ha logrado ir superando las dificultades de salud.

La actriz de 48 años nacida en Ciudad de México relató que se enteró de su embarazo justamente después de romper con el músico venezolano, Fabio Melanitto.

“Tuvimos una pequeña discusión en donde él abandona la casa (…) Hago la prueba de embarazo y sale positiva (…) Hago la llamada, me dice que no puede ir a hablar conmigo, le dije: ‘vas a hacer papá’, hubo silencio total, me acuerdo su primera frase: ‘y lo piensas tener’, y yo le respondí que por supuesto”, relató Ivonne Montero, una de las cinco finalistas en la Casa de los Famosos 2.

Ivonne Montero y Fabio Melanitto estuvieron casados entre 2011 y 2013. Melanitto, con 32 años, fue asesinado en Narvarte Poniente, CDMX, el 15 de agosto de 2018 cuando se trasladaba con su nueva pareja en una moto.

La vida privada de la actriz, famosas por sus personajes en producciones como Alguna vez tendremos alas, Nunca te olvidaré, Mujeres engañadas y ¡Anita, no te rajes!, ha estado más expuesta durante el reality de Telemundo en el que prácticamente ha tenido la oposición de todos sus compañeros.

Nacho Casano, llegó a tildarla de “prostituta”, mientras que Daniella Navarro, y Laura Bozzo, eliminada este 1 de agosto, la han atacado frontalmente.

“Quiere dar lástima, contar historias que ya nadie le cree”, señaló en una oportunidad Daniella Navarro, en alusión a los comentarios que Ivonne ha hecho sobre la salud de su hija.

Laura Bozzo, en tanto, llegó a señalar a Ivonne Montero de usar a la hija como “escudo”.

“Es una bruja, felizmente esa criatura tiene a esos abuelos, porque con esa madre”.

“Nunca tuve que estar haciendo de mendiga para darles algo a ustedes”, comentó Laura, al hablarle a sus hijas en la cámara.

“Es la peor rata que hay en esta casa”, le comentó Laura a Daniella Navarro, quien también emite opiniones desfavorables sobre Ivonne cada vez que puede.

Los problemas de salud de la hija de Ivonne Montero

Antonella Melanitto, la hija de la actriz Ivonne Montero, nació con anomalías que la han llevado al hospital en varias ocasiones.

En una de las cirugías la tuvieron que reanimar tres veces porque su corazón no funcionaba.

En el año 2013, siendo apenas una bebé, superó una cirugía de corazón abierto.

La hija de Ivonne Montero nació además con una deformación en la nariz, pero según ha contado la actriz, esta imperfección no implica

“Es solamente estético”, señaló Ivonne en sus confesiones en la Casa de Famosos 2, al añadir que el quiste en la nariz de Antonella no está ramificado.

Ella le ha dicho a su hija para operarle el quiste en su nariz, pero la niña le ha dicho que no es necesario: “Me dice: ‘No mamá, así me gusta, así déjamelo’”, contó.

Ivonne Montero compite por el premio de 200 mil dólares en la Casa de los Famosos 2 junto a Daniella Navarro, Nacho Casano, Toni Costa y Salvador Zerboni.