Mike Bahía y Carin León buscan crear conciencia sobre la violencia en los estadios con La Falta, su nuevo sencillo

“La Falta” es el más reciente sencillo del cantante colombiano Mike Bahía y el artista mexicano Carin León y esta es una canción que habla de lo que puede causar la violencia en los estadios. “De un tiempo para acá trabajo con un compositor que para mí es mi favorito y él ha escrito canciones como Tusa, Provenza, Te Felicito y el último disco de Ricky Martin. Es un tipo muy talentoso y es amigo mío desde la infancia y cuando él me manda canciones me da en el corazón que fue lo que pasó con La Falta”, compartió Mike Bahía en entrevista con Publimetro.

En la misma línea, el artista colombiano mencionó que desde que “La Falta” llegó a sus manos él se enamoró de la canción y solamente pensó en Carin León para acompañarlo. “A él yo ya lo había conocido antes en una prueba de sonido y se la mandé a Carin y conectó de inmediato”, platicó Bahía. Es preciso mencionar que Mike habló muy bien de Carin y externó, “Carin sumó un par de elementos a la canción con mucho respeto y mucha coherencia y siento que musicalmente es muy amplio porque escucha música de todo tipo y por eso su música es muy fresca”.

“La Falta” toca un tema importante en la pasión en los estadios de fútbol

“Es una canción que tiene un mensaje poderoso porque aquí lo importante no somos los artistas sino el mensaje, algo que me gusta de la canción es que tú puedes interpretarla como quieras”, dijo Mike Bahía de la intención de “La Falta”. Acerca del video musical el artista explicó, “En el video tenemos un ángel que es el protagonista de esta historia y es alguien que perdió la vida en un estadio deportivo de México y los colores de la portada de la canción representan al Querétaro y al Atlas”.

Mike Bahía y Carin León. Mike Bahía y Carin León. / Foto: Cortesía.

Finalmente, Mike Bahía explicó que cuando decidió cantar “La Falta” él no tenía idea de la cantidad de enfrentamientos que existen en diversos países a causa de la pasión por el fútbol. “Este video y canción no solo representa al Querétaro y al Atlas que son el rojo y el azul sino que también representa al fútbol del mundo. Esta canción le habla a los fanáticos del fútbol y a esos violentos que no ven lo que pasa después de estos incidentes”, concluyó Bahía.

Mike Bahía. Mike Bahía. / Foto: Cortesía.

