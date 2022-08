Khloé Kardashian y Tristan Thompson reciben a su segundo bebé

Aunque Khloé Kardashian y Tristan Thompson han tenido sus altas y bajas debido a que él le ha sido infiel a ella múltiples veces, la pareja acaba de recibir a su segundo bebé. La noticia la informó el medio “Page Six” y aunque la relación de la pareja no es muy clara, su segundo hijo es un varón. Khloé y Tristan ya tienen una hija juntos llamada True, la cual tiene 4 años de edad y este segundo hijo lo decidieron tener por medio de un vientre rentado.

Tristan Thompson, Khloé Kardashian y su hija. Tristan Thompson, Khloé Kardashian y su hija. / Foto: Instagram.

Es preciso decir que en el caso de True, Khloé sí se embarazó pero en esta ocasión por motivos de salud decidió la renta del vientre. “Khloé está muy agradecida por la renta del vientre por haberle dado esta gran bendición. La familia Kardashian pide privacidad para que Khloé se pueda enfocar en su familia”, hizo saber el representante de las Kardashian.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson tienen una relación inestable

Cabe mencionar, que Khloé Kardashian y Tristan Thompson no están juntos y que a pesar de esto la expareja decidió tener un hijo más. Como contexto, fue desde que Tristan Thompson y Jordyn Woods, examiga de Kylie Jenner, tuvieron algo que ver que Khloé decidió terminar su relación con Tristan. No obstante, la Kardashian no ha podido ponerle un fin definitivo a su inestable relación.

Finalmente, fue en diciembre pasado que se supo que Tristan Thompson tendría un hijo con su entrenadora personal llamada Maralee Nichols. Y fue la misma Maralee quien hizo saber a los medios de comunicación de este hijo de Thompson el cual concibió cuando sostenía una relación amorosa con Khloé Kardashian.

