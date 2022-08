Emma Watson reveló cómo es su relación con Daniel Radcliffe y Rupert Grint después de Harry Potter

Desde que Emma Watson grabó la saga de cintas de “Harry Potter” junto con sus compañeros Daniel Radcliffe y Rupert Grint, los tres se volvieron muy unidos. No obstante, desde hace años que terminaron de filmar las películas cada uno tomó un camino diferente pero han tratado de mantenerse en contacto. En “Harry Potter”, “Hermione”, “Ron” y “Harry” son tres mejores amigos inseparables que luchan contra viento y marea por vencer al mar y por mantenerse unidos. Aunque en la realidad los actores no son así, esto a pesar de su gran vínculo fraterno.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. / Foto: Stephen Lovekin/Getty Images. (Stephen Lovekin/Getty Images)

En entrevista con la revista “Interview” la actriz Emma Watson reveló cómo fue su relación en el set de “Harry Potter” con Daniel y Rupert. “Para ser sincera nos veíamos tanto trabajando que el vernos fuera de los rodajes hubiera sido sobrecargar”, mencionó Watson. Asimismo, la joven de 32 años dijo que al salir del set ella necesitaba “ver a otras personas para despejarse”.

Emma Watson sigue en contacto con Daniel y Rupert

Cabe decir, que Emma Watson reveló que desde que comenzaron a actuar “ella consideró a Daniel y Rupert como sus hermanos ya que los amaba como familia”. Igualmente, Watson explicó cómo es su relación actualmente con Radcliffe y Grint y dijo, “Somos tres personas muy diferentes. Siempre seremos muy especiales para cada uno. Pero al mismo tiempo después de ocho películas de Harry Potter estamos listos para seguir adelante y hacer otras cosas, ser otras personas y tener nuestro tiempo”.

Finalmente, Emma Watson contó a “Interview” que Daniel, Rupert y ella no tienen un chat en WhatsApp y que en general los tres no son muy tecnológicos. Emma también platicó que aunque no tienen un grupo los tres ella habla de manera individual con cada uno y Rupert constantemente le comparte fotografías de su hija, mientras que con Daniel habla de sus vivencias personales y se ayudan mutuamente.

Lo más leído en Publimetro