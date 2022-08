I am Groot, la nueva serie que se robará tu corazón

"I am Groot". "I am Groot". / Foto: Instagram.

Desde que “Groot” apareció en la cintas de “Guardians of the Galaxy” se convirtió en uno de los personajes favoritos de todos. En ese entonces fue el actor Vin Diesel quien le dio vida con su voz a este adorable amiguito y de nuevo el artista volvió a prestar su voz para animar a “Groot”. “I am Groot” es una nueva serie de cortos conformada por cinco episodios que Marvel Studios de la mano de Disney Plus creó.

“Los primeros pasos de Groot”, “El chico pequeño”, “El deseo de Groot”, “Groot toma un baño” y “Magnum Opus”, son los nombres de los capítulos que desde ahora podrán disfrutar los fans de “Groot” en la plataforma de streaming Disney Plus. De acuerdo con el tráiler oficial, en esta serie “Groot” se ve metido en diversas situaciones de las cuales saldrá bien librado.

“I am Groot” es una serie para ver en familia

Asimismo, este personaje de pocas palabras estará lleno de sorpresas y sobre todo porque en esta serie saldrá la etapa en la que “Groot” es un bebé. Algo muy memorable es que en “I am Groot”, “Baby Groot” vive cosas cotidianas pero que debido a su tamaño se le dificultan. No obstante, este pequeño héroe demostrará a los niños y adultos que a veces el carisma y la nobleza es más que suficiente para salvar el día.

Finalmente, “Baby Groot” hará reír y llorar a los televidentes con sus ocurrencias y aventuras. Vale la pena mencionar que “I am Groot” también es un viaje al origen de “Groot” y de cómo desde su infancia fue formando su confianza.

