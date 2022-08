Lupita Jones se sometió a una cirugía debido al exceso de ejercicio

A través de su cuenta de Instagram Lupita Jones dio a conocer que tuvo que someterse a un cirugía, la cual se originó hacer ejercicio durante casi toda su vida.

Jones, mostró una fotografía donde mostraba que fue sometida a una cirugía, producto de una lesión relevante que sufrió con el paso del tiempo y el exceso de ejercicio. Además, explicó que la operación fue en el hombro derivado de un malestar que la aquejó durante un largo tiempo.

Lupita de 53 años, también dijo que el daño era considerable y afectaba su vida diaria, no solo al ir al gimnasio, De hecho el médico que la atendió comparó la gravedad de su lesión con la de un atleta de alto rendimiento.

“De lo poquito que recuerdo que me dijo el doctor cuando pasó a verme a la sala de recuperación, es que sí había mucho daño, comparado con el de un beisbolista”, señaló Lupita Jones.

También le explicaron que la lesión se derivó de los años intensos con rutinas de ejercicio. “¡Hazme el favor!, como si de verdad el ejercicio intenso y todo lo que he hecho toda mi vida, sí terminó por desgastar ahí. Además de la lesión que fue lo que detonó todo, pero ahí va”, dijo.

Lupita Jones fue la primera mexicana en traer la corona de Miss Universo a México en 1991 y pasaron 19 años para que se repitiera el triunfo.

Andrea Meza se coronó como Miss Universo 2021. Por lo que se convierte en la tercera mexicana en ganar este certamen de belleza luego del triunfo de Lupita Jones en 1991 y el de Ximena Navarrete en 2010.

Las tres conquistaron el certamen luciendo un vestido rojo, que sin duda cautivó a todos. Pero eso no es todo, ya que Lupita, Ximena y Andrea se coronaron en Estados Unidos.

Ximena Navarrete, Andrea Meza, Lupita Jones Ximena Navarrete, Andrea Meza y Lupita Jones posaron juntas por primera vez

Lupita Jones llegó a la final de Miss Universo junto a las representantes de Estados Unidos y Países bajos. Pero al final fue Jones, quien logró convertirse en la primera mexicana Miss Universo.

Lupita Jones ganó Miss Universo en 1991. Foto: Getty Images

La originaria de Jalisco, Ximena Navarrete logró sorprender con su participación en Miss Universo en 2010. Ximena llegó a la final junto a la representante de Jamaica. Aquí el momento.

Ximena Navarrete (2009) Obtuvo el título de Miss Universo en Las Vegas en el año 2010. Posteriormente se convirtió en la imagen de L´Oreal Paris y la marca Old Navy. Foto: Tomada de Internet

Mientras que la originaria de Chihuahua, Andrea Meza avanzó desde el comienzo del certamen al posicionarse entre las 21 semifinalistas a lado de Perú, Australia, Francia, Myanmar, Jamaica, Colombia, entre otras. Tras llegar a las 10 finalistas, Andrea Meza logró lucirse con su vestido de noche y pasó a las cinco finalistas, donde también sorprendió con sus respuestas sobre la pandemia de Covid-19 y los estereotipos de belleza.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos, hoy en día la belleza no radica solo en cómo nos vemos para mí la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan que nadie les diga que no tienen valor”, mencionó Andrea.