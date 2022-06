Naty la ganadora de Masterchef Junior México cuenta cómo se siente de haber triunfado en esta competencia

La semana pasada fue la gran final de ”Masterchef Junior México”, este programa de TV Azteca que desde hace varias temporadas ha puesto a prueba el talento de los más pequeños de la casa. En este show los niños compiten para ganar un premio de un millón de pesos, esto al convertirse en los mejores cocineros del programa. En esta tercera temporada Naty fue la merecedora del gran premio gracias a todo el esfuerzo y talento que demostró durante todo el show.

Naty en "Masterchef Junior México". Naty en "Masterchef Junior México". / Foto: Cortesía. (JAIR RAMIREZ)

En entrevista con Publimetro Naty contó cómo es que se siente por su triunfo y dijo, “Yo me siento muy feliz y muy contenta por haber ganado. Estoy muy orgullosa de mí misma porque haber ganado un programa tan divertido y famoso fue un orgullo”. De la misma manera, la ganadora de “Masterchef Junior México” de tan solo 8 años de edad compartió, “En la competencia hubo muchas enseñanzas, buenos consejos, conocí muchos nuevos amigos y gracias a esta experiencia tan bonita mi vida ha cambiado y estoy muy feliz”.

Naty compartió de sus recetas favoritas para cocinar en el “Día del Padre”

La pequeña Naty también dijo, “Hubo muchos retos en el programa pero uno de hacer comida árabe y yo creo que ese fue el más difícil pero lo disfruté mucho y cada reto yo lo iba superando”. “Yo empecé a cocinar desde los 5 años cuando iba en un taller de cocina en el Kinder y ahí me empezó a gustar la cocina. Fue cuando hice una salsa en el Kinder que mi familia me dijo que me había quedado muy rica y desde ese momento empecé a preparar platillos básicos con mi familia”, contó Naty.

Además, Naty compartió dos recetas perfectas para cocinar el “Día del Padre” y mencionó que son de las favoritas de su papá. La primera receta que Naty recomendó a Publimetro son unos chilaquiles verdes y los ingredientes son los siguientes: “Necesitamos tres cuartos de tomate, cinco chiles serranos, una rama de cilantro, un ajo, un cuarto de cebolla, totopos, queso manchego, Oaxaca y amarillo, crema, sal y un poco de caldo de pollo”, dijo la pequeña.

Para preparar un postre en este día tan especial Naty recomendó cocinar una tartaleta de fresas y explicó, “La tartaleta lleva una taza y un cuarto de harina, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de sal, una taza de mantequilla, un huevo y una cucharada de vainilla, todo esto para la masa. Para la crema pastelera se necesita una taza y media de requesón o queso Philadelphia, dos cucharadas de miel y una taza y media de crema para batir. Y para decorarla se puede poner fresa, kiwi, mango o la fruta que más les guste”. Para concluir, Naty comentó que lo que sigue en su carrera es “poner su propio restaurante y viajar a Disneyland”.

